Unifor promove lives focadas em diferentes áreas do conhecimento

Oportunidades de atuação em diferentes áreas do conhecimento seguem sendo apresentadas pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Hoje (19), o projeto Expresso 21 realiza a live “Criação Publicitária”, com o publicitário Matheus de Sena. O evento começa a partir das 19 horas e será transmitido nas plataformas oficiais da Unifor: Youtube, Instagram (@uniforcomunica), Facebook e na TV Unifor (181 na Net).

Já no próximo dia 25 deste mês, Eduarto Morelli, mestre em Informática e especialista de dados, irá comandar a live “Oportunidades na carreira em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (IA)”, também às 19 horas. O evento é organizado pelo Centro de Ciências da Tecnologia (CCT) da instituição.

Publicitário e diretor de arte, Matheus de Sena já atua há quase 10 anos no mercado. Com campanhas vencedoras de prêmios como Profissionais do Ano da Rede Globo e GP Verdes Mares, Matheus irá abordar as oportunidades de carreira que os publicitários podem encontrar no mercado.

Legenda: O publicitário Matheus de Sena possui mais de uma década de experiência no mercado publicitário Foto: Divulgação

“Na era digital, a galera talvez ache que todas as respostas e caminhos estão na internet. Mas é tudo tão bagunçado, com teorias divergentes. No curso, eles vão encontrar tudo estruturado, com quem sabe do assunto, além de construir um networking, experimentar um pouco de cada um dos mundos que a publicidade oferece, encontrar mentores e ser guiado de forma profissional”, conta.

Além de integrar a programação do Expresso 21, a live “Criação Publicitária” também celebrará os 22 anos da agência experimental 365Lab. Por meio do equipamento, os estudantes da Unifor têm contato diretamente com o mercado, para aplicarem na prática e com clientes reais o aprendizado da sala de aula.

IA como foco

Na live sobre Ciência de Dados e Inteligência Artificial com Eduardo Morelli, um dos temas que será abordado são as possibilidades de atuação no campo da tecnologia, e como o campo vem sendo cada vez mais procurado por empresas de todo o mundo. “Grandes bases de dados contêm informações valiosas que podem ser extraídas, organizadas e analisadas por meio de modelos analíticos e preditivos, gerando resultados que podem ser aplicados em diversos setores estratégicos da atualidade”, explica a pesquisadora Vládia Pinheiro, docente do curso de Ciência da Computação e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA) da Unifor.

Legenda: Eduardo Morelli, mestre em Informática e especialista de dados Foto: Divulgação

Ao longo dos últimos anos, a Universidade de Fortaleza consolidou-se como uma das instituições de ensino que mais investem em formações no campo da tecnologia, participando da criação de um Centro de Inteligência Artificial no Ceará e desenvolvendo pesquisas sobre o emprego de IAs no setor Judiciário.

Expresso 21

Durante os meses de junho, julho e agosto, o Expresso 21 desenvolveu diversas atividades on-line para apresentar as diferentes oportunidades dos cursos universitários a estudantes do Ensino Médio e graduados. Entre as atrações que participaram do projeto estão a advogada e apresentadora Gabriela Prioli, o jornalista Jorge Grimberg, a pesquisadora Margareth Dalcomo e outros.

Além disso, atividades de oficinas práticas também compuseram o Expresso 21, como forma de demonstrar a variedade de caminhos possíveis.

Serviço

Live com Matheus de Sena

Data: hoje (19), a partir das 19 horas

O evento será transmitido no Youtube, Instagram (@uniforcomunica), Facebook e na TV Unifor (181 na Net)

Live com Eduardo Morelli

Data: dia 25 de agosto, a partir das 19 horas

O evento será transmitido no Youtube, Instagram (@uniforcomunica), Facebook e na TV Unifor (181 na Net)

