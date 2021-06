UFC vai inaugurar novo Campus de Itapajé em setembro com três cursos de graduação tecnológica

A partir de setembro deste ano, serão iniciadas as atividades acadêmicas no novo campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) localizado em Itapajé, a 137 Km de Fortaleza. A nova estrutura, intitulada Jardins de Anita, terá três cursos de graduação tecnológica: Segurança da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência de Dados.

Apesar de inicialmente ter considerado ofertar licenciaturas, a UFC optou por manter um foco na área de tecnologia da informação.

Segundo a Comissão de Implantação do Campus de Itapajé, a escolha das especializações ocorreu após reuniões entre a administração superior em que consideraram conjuntamente as principais necessidades do município.

Ana Paula Ribeiro de Medeiros Pró-Reitora de Graduação da UFC Nós estamos apostando que os jovens da região possam terminar seus cursos e permanecer na região trazendo sucesso e progresso para os lugares em que estão.

Durante os preparativos para abertura, o Campus tem sido equipado com móveis. A instalação, localizada a poucos minutos do centro da cidade, conta com dois blocos, incluindo salas de aula, laboratórios, salas administrativas, área de convivência e área de teatro para 420 pessoas.

Legenda: Campus tem vista para as serras locais e o ponto turístico Pedra do Frade, cartão-postal do município de Itapajé Foto: Ribamar Neto/UFC

Contratação de professores

As vagas para contratação de professores foram abertas com os editais nº 36/2021 e n° 37/2021, com 5 contratações ao todo. No primeiro deles, são três vagas de professor efetivo para o novo Campus de Itapajé e as inscrições devem ser realizadas nos dias 14 de junho a 2 de julho através do e-mail ec@sobral.ufc.br.

Os setores de estudo contemplados são Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Redes de Computadores, com uma vaga cada um.

Legenda: Cadeiras do auditório foram organizadas em meio aos meses finais de preparativos antes da inauguração Foto: Ribamar Neto/UFC

Enquanto no segundo edital, com período de inscrição entre 14 de junho a 3 de julho, são ofertadas duas vagas para o Campus da UFC em Itapajé, para as áreas de Matemática Aplicada e Estatística.

As vagas têm regime de 40 horas semanais de trabalho e dedicação exclusiva, tendo como pré-requisitos graduação na área de tecnologia da informação e doutorado na área de ciências da computação, de acordo com o edital.