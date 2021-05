Startup lança curso de programação para jovens de 14 a 17 anos

A startup social {reprograma}, em parceria com a associação sem fins lucrativos B3 Social, abriu inscrições para um curso gratuito de programação. A especialização visa capacitar meninas com idade entre 14 e 17 anos na área de tecnologia.

Oferecido totalmente on-line, o {reprograma} teens chega a sua segunda edição e dá preferência a jovens negras e trans. Interessadas podem realizar a inscrição através do site do programa. Além de preencher o formulário, o processo seletivo inclui enviar um vídeo de apresentação de, no máximo, um minuto. Um responsável legal pela menor de idade também deverá autorizar o uso dos dados cedidos.

A primeira etapa acontece entre 10 e 12 de junho e selecionará 180 meninas para participar de oficinas de um dia, onde haverá uma introdução sobre HTML e CSS. O objetivo é que elas possam, ao final das oficinas, colocar no ar o primeiro site e enviá-lo a recrutadores, estabelecendo, assim, uma ponte com o mercado de trabalho.

Após as oficinas, 30 meninas serão escolhidas para realizar o curso de front-end, com duração de seis semanas e início em 30 de junho. As aulas ocorrem sempre aos sábados à tarde, com revisão de atividades às quartas-feiras.

Nessa segunda fase, além de aprofundar os tópicos abordados na primeira etapa, elas vão aprender lógica de programação e JavaScript. Para participar do curso, é preciso ter acesso à internet e a um computador, mas a startup, por meio de parcerias locais, oferece auxílio às jovens que não tenham essa estrutura.

