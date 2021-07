Inscrições para o Fies 2021.2 terminam às 23h59 desta sexta-feira (30)

Chegou o último dia para se inscrever no segundo processo seletivo do Fies 2021, pelo Sistema Informatizado do Fies (SisFies). As inscrições começaram no dia 27 deste mês e encerram nesta sexta-feira (30). O programa oferta financiamento a estudantes em cursos superiores em instituições privadas. A divulgação do resultado está previsto para o dia 3 de agosto.

No processo seletivo podem participar candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e que tenha obtido média aritmética das notas nas provas iguais ou superior a 450 e não tenha zerado na redação.

Os candidatos podem escolher até três opções de curso/instituição/turno, por ordem de preferência. Em 2021, o Fies teve a oferta total de 93 mil vagas. Nesta seleção do segundo semestre, estão disponíveis 69 mil vagas distribuídas em 23.320 cursos de 1.324 instituições privadas de ensino superior.

Exigências

O candidato precisa estar matriculado em algum curso de graduação na modalidade presencial que tenha conceito maior ou igual a três na avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Além disso, o interessado deve possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. As inscrições acontecem pelo site portalfies.mec.gov.br.

Cronograma do Fies

3 de agosto: Resultado dos pré-selecionados em chamada única;

4 a 6 de agosto Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única.

4 a 31 de agosto: Lista de Espera