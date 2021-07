Durante desemprego, cursos profissionalizantes ajudam no reingresso ao mercado de trabalho

Em um cenário de alto índice de desemprego (14,8 milhões) e aumento na taxa de evasão escolar (3,5 milhões) no país, a educação profissional é alternativa para desenvolver competências profissionais de jovens e adultos com objetivo de rápido ingresso no mercado de trabalho.

Profissionais formados em cursos profissionalizantes encontram boas oportunidades no mercado de trabalho, uma vez que são preparados para trabalhar em uma determinada profissão. No Brasil, os cursos profissionalizantes mais populares são de Informática, Cozinheiro, Confeitaria e Mercenaria.

Normalmente, essa modalidade de educação é opção para quem deseja seguir carreira numa área que não exige o ensino superior, precisa atualizar conhecimento e ingressar rapidamente no mercado de trabalho.

Atualmente, existem dois tipos de cursos que podem ser encontrados como profissionalizantes: os técnicos, que entregam uma formação mais ampla para que o estudante se torne técnico em algum ramos, e os livres, que desenvolvem habilidades para ingresso no mercado de trabalho em áreas que não exigem formação técnica nem superior.

Evento debate Educação Profissional

Para debater esse tema, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realiza, de 2 a 7 de agosto, com acesso gratuito e on-line, o 2º Fórum Internacional de Educadores sob a temática Educação Profissional, Inovação e Formação Cidadã.

O evento terá participação de convidados de destaque no meio educacional, nacionais e internacionais, dos Estados Unidos e Portugal, além de especialistas da instituição brasileira.

Com a mediação de Márcia Cristina Fragelli, pesquisadora, autora de livros na área educacional e coordenadora educacional no Senac São Carlos, o Fórum será realizado de 2 a 6 de agosto, às 15h, e no sábado (7) às 9h30. A transmissão é aberta ao público e será feita no canal do YouTube do Senac São Paulo, mediante a inscrição na página do evento.

A abertura do evento ocorrerá com o bate papo sobre Ancestralidade, Comunidade e Escola: o papel da educação frente aos desafios globais com Lucila Mara Sbrana Sciotti, superintendente de operações do Senac São Paulo e Ailton Alves Lacerda Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro.

Programação:

Ancestralidade, Comunidade e Escola: o papel da educação frente aos desafios globais

Data: 2/8/2021

Horário: às 15 horas

Tecnologia como Ferramenta de Aprendizagem

Data: 3/8/2021

Horário: às 15 horas

Metodologias Ativas: a escola e seus interatores no processo de ensino e aprendizagem

Data: 4/8/2021

Horário: às 15 horas

Inovação no Ensino-Aprendizado através do Fazer: práticas e dinâmicas, postura maker, colaborativismo e competências do século XXI

Data: 5/8/2021

Horário: às 15 horas

Formação dos Docentes: contornos urgentes e emergentes da atualidade

Data: 6/8/2021

Horário: às 15 horas

Reflexões sobre a Conexão entre a História da Educação e a Educação Profissional diante das Transformações exigidas pelo Mundo do Trabalho

Data: 7/8/2021

Horário: às 9h30

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab