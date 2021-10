IFCE abre 2.800 vagas em cursos técnicos em Fortaleza e outras 22 cidades

Estão abertas 2.800 vagas em cursos técnicos de nível médio ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em áreas como eletrotécnica, informática, agricultura e hospedagem. As inscrições são gratuitas e vão do dia 18 de outubro a 4 de novembro no site da Instituição.

Os cursos técnicos podem ser feitos na modalidade integrado, com a formação conjunta às disciplinas tradicionais do ensino médio; concomitante, quando o ensino médio é feito em outra instituição; ou subsequente, para quem já concluiu os estudos.

Saiba quais unidades do IFCE possuem vagas abertas:

Acaraú

Acopiara

Aracati

Baturité

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Caucaia

Cedro

Crato

Fortaleza

Guaramiranga

Iguatu

Itapipoca

Jaguaribe

Jaguaruana

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maranguape

Tabuleiro do Norte

Tauá

Tianguá

Umirim

Os interessados devem realizar inscrição pelo portal de seleção do IFCE. O processo seletivo acontece em fase única, por meio da análise do histórico escolar, conforme os critérios e procedimentos detalhados no edital.

Os documentos exigidos devem ser enviados também de forma virtual entre o dia 18 de outubro a 5 de novembro. As reservas de vagas e formas de atendimento especial, bem como a documentação necessária, podem ser consultados no portal de seleção do Instituto Federal.

