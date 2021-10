IFCE prorroga inscrições de dois concursos públicos; salários podem chegar a mais de R$9.600

As inscrições para os dois concursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) foram prorrogadas até o dia 10 de novembro. Ambos contemplam cargos técnico-administrativos e docentes. Ao todo, são 181 vagas ofertadas, com um cadastro de reserva que chega a 843 candidatos, somando-se os dois editais.

O processo de inscrição pode ser feito no site do Idecan. O edital para servidores técnico-administrativos foi lançado no último dia 8 de setembro, com a oferta de 49 vagas distribuídas em 24 cargos distintos, e um cadastro de reserva para até 225 aprovados.

Para este concurso, a taxa de inscrição é de R$80 – destinada aos cargos das classe C (Assistente de Alunos) e D (demais cargos de nível médio) – e de R$100 para os cargos de classe E (nível superior).

Os vencimentos básicos iniciais variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67, a depender da atribuição. Há oportunidades em cargos como Assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Assistente de Alunos, Auditor, Nutricionista e vários outros.

As provas serão realizadas em 11 e 12 de dezembro de 2021, nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. No dia 11, das 14 às 18h (horário de Brasília), serão aplicados os testes para o cargo de Assistente de Alunos. Já no dia 12, também à tarde, para o cargo de Assistente em Administração; pela manhã, das 8 às 12h, para os demais cargos do quadro técnico-administrativo.

Cargos de docência

O edital para os cargos da carreira docente (professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) foi lançado em 9 de setembro. São 132 vagas em 59 subáreas, com um cadastro de reserva de até 618 aprovados.

As áreas contempladas vão de Administração, Agronomia, Artes e Biologia até Hotelarias, Letras, Matemática, Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica e outras. O vencimento básico é de R$ 4.472,64, com a remuneração podendo chegar a R$ 9.616,18, dependendo da titulação.

Para esse concurso, a taxa de inscrição é de R$150. As provas para os candidatos a docentes serão realizadas na data prevista de 11 de dezembro de 2021 (sábado), também em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, com duração de quatro horas (das 14h às 18h).

Serviço

Concursos públicos ofertados pelo IFCE

Inscrições até o dia 10 de novembro, neste link (para técnicos-administrativos) e neste link (para docentes)

