Funcap terá R$ 24 milhões para ofertar 1.100 bolsas de mestrado e doutorado no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta quinta-feira (2), que a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) ofertará 1.100 bolsas de apoio à pesquisa no Ceará. O investimento será de R$ 24 milhões.

Destas, 600 bolsas serão de mestrado, com 24 meses de duração. O restante (500) será para doutorado, totalizando 48 meses, contados a partir do início do primeiro período letivo no curso. O prazo para envio dos formulários é de 3 a 31 de janeiro de 2022.

“Investir em pesquisa e na formação acadêmica dos nossos alunos e professores é fundamental para a garantia de um estado mais justo e desenvolvido”, informou.

Quem pode se candidatar

Podem se candidatar os programas de pós-graduação stricto sensu do Ceará que sejam reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou estejam em processo de reconhecimento (desde que obtenham a validação até o julgamento das propostas).

Além disso, eles precisam estar previamente cadastrados na Funcap pelas suas respectivas pró-reitorias de pós-graduação ou por órgãos equivalentes.

Como se inscrever

O processo de inscrição não é feito pelos alunos, mas pelos coordenadores dos programas de pós-graduação. Eles deverão apresentar proposta à Funcap por meio de preenchimento do formulário de solicitação de quotas de bolsa de mestrado e/ou doutorado, que está disponível na página da Funcap.

O prazo para envio dos formulários é de 3 a 31 de janeiro de 2022. A íntegra do edital está disponível neste link.

