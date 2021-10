Estudantes de Russas, no Ceará, criam 'robô' para ajudar comunidade no retorno às aulas presenciais

Mudar de cidade para estudar é realidade para várias pessoas no ensino superior, movimento afetado fortemente pela pandemia. Para facilitar a volta às aulas presenciais, alunos de Russas, no Ceará, desenvolveram um programa de inteligência artificial com um guia completo sobre a cidade.

O “InfoRussas” é um chatbot, ferramenta em que um “robô” conversa com o usuário, e inclui informações sobre a história de Russas, atrativos turísticos, restaurantes, farmácias e serviços públicos de saúde, mobilidade urbana, habitação e segurança.

A inteligência artificial foi criada por três estudantes bolsistas do campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), e pode ser acessada de forma gratuita por meio do aplicativo de mensagens Telegram (Android e iOS).

O programa foi criado durante a pandemia de Covid-19, sob orientação de Alexandre Arruda, professor de Ciência da Computação da UFC. Segundo ele, “o campus possui vários alunos que nunca tiveram contato com o campus ou a cidade”, de modo que as informações do chatbot podem ser essenciais para a readaptação.

Como usar o InfoRussas

Legenda: Por meio de chat com "robô", é possível acessar várias informações essenciais sobre Russas Foto: Divulgação

Para acessar o “robô”, é preciso ter uma conta no aplicativo Telegram e buscar pelo usuário “@inforussasbot”. Com apenas um “oi”, é possível iniciar a conversa com o chatbot e iniciar a navegação pelo guia da cidade. Qualquer pessoa, aluno ou não, pode utilizar o serviço.

O alcance da ferramenta para além da comunidade acadêmica é um desejo dos três estudantes envolvidos na criação: Samuel Jonas Lima, do Curso de Engenharia de Software; Josafá Dieb, de Ciência da Computação; e Pedro Ítalo Campos, de Engenharia de Software.

A ferramenta disponível é a primeira versão do projeto, que deve ser incrementado e atualizado a partir de sugestões dos usuários, conforme o professor orientador. A equipe também trabalha na elaboração de um novo chatbot, voltado para questões específicas dos acadêmicos.

Serviço

InfoRussas: o Chatbot de Auxílio ao Retorno Presencial

Telegram: @inforussasbot

Instagram: @inforussasufc

Mais informações: inforussasufc@gmail.com ou pelo perfil no Instagram

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab