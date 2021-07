Diário no Nordeste lança canal no Telegram para envio de notícias; saiba como participar

O Diário do Nordeste possui um novo canal de contato direto com o leitor: o Telegram. Com o objetivo de repassar informações de forma cada vez mais ágil e focada, prezando pelo compromisso com a clareza, o DN também passa a alcançar os leitores por mais uma plataforma.

Para se inscrever, é necessário acessar o link oficial do canal. A outra opção, que pode ser acessada no próprio aplicativo, é buscar o canal @diario_do_nordeste e clicar em "entrar".

Canais diferentes

A intenção de utilizar o canal para se aproximar ainda mais dos leitores do DN tem uma estratégia simples de oferecer informação de forma cada vez mais direta.

Nesse sentido, um boletim de notícias, histórias e informações são liberadas de segunda a sexta, sempre de forma leve, algo condizente com o formato do Telegram.

Além disso, para quem deseja saber das notícias de uma maneira mais segmentada, o Zoeira é o canal do Diário do Nordeste no Telegram com conteúdo voltado para cultura pop, filmes, séries e famosos.

Quem se interessar pelo canal, o processo é basicamente o mesmo. Basta clicar no link ou buscar @zoeira_dn na ferramenta de buscas.

Estratégia consolidada

Exatamente na busca por facilitar o contato tão importante com os leitores do jornal, a estratégia pensada para trabalhá-lo nas redes ocorre de forma bem analítica.

Segundo o Editor Assistente de Distribuição do Diário do Nordeste, Lucas Ribeiro, as peculiaridades de cada usuário e as formas diferentes de consumo de notícias atualmente são levadas em consideração para distribuir os conteúdos desenvolvidos na redação.

“Precisamos estar sempre atentos para oferecer a melhor experiência ao usuário. O Telegram é uma excelente ferramenta para estreitarmos mais ainda nossa relação com o público", aponta.

Lucas Ribeiro Editor Assistente de Distribuição do DN Ela é ágil, multimídia e lá conseguimos mesclar a seriedade e a credibilidade do Diário do Nordeste com o tom descontraído do aplicativo.

Dessa forma, as redes sociais, assim como os aplicativos de trocas de mensagens, são fundamentais para disseminar fatos importantes com a curadoria do DN.

“Elas são fundamentais para nossa jornada, tanto como produtor de conteúdo quanto no estreitamento da relação com o público”, complementa o editor ao também citar o cuidado entre cada linguagem selecionada para suprir a necessidade do leitor.

Nesse caminho, o objetivo continua sendo ressaltar o papel do jornalismo na vida em sociedade. “Além de informarmos com objetividade, clareza e conteúdo, precisamos nos adaptar para cada realidade que as diversas plataformas nos trazem", finaliza.