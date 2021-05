Enem não será mais aplicado em 2021, diz jornal

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro, informou, nesta quinta-feira (13), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será mais aplicado neste ano. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Conforme a apuração do jornalista, Danilo teria comunicado aos membros do Conselho Nacional de Educação que a prova ocorrerá em janeiro ou fevereiro de 2022 sob a justificativa de falta de tempo e orçamento.

Por meio da assessoria de imprensa, o Inep negou o adiamento do Enem e enviou à reportagem do G1 um áudio que seria do presidente do órgão durante a reunião citada. Voz atribuída a Dupas Ribeiro afirma que o "Enem está em processo de planejamento".

Mensagem de voz ainda mostra Danilo comentando que o Inep está empenhado para que a prova ocorra esse ano, mas que não há como bater o martelo com datas.

Na quarta-feira (12), o Inep já havia publicado uma portaria na qual sinalizava que as metas para este ano não incluíam a aplicação do Enem.

Foto: Doe / Reprodução

O documento informa que as metas foram elaboradas a partir da análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). No texto, assinado por Danilo Dupa, a instituição cita o "planejamento e preparação técnica" para o Enem 2021, mas não menciona a aplicação do exame.

Prova do Enem 2020 só ocorreu em 2021

Devido ao avanço da pandemia da Covid-19, e em meio a constantes polêmicas e adiamentos, o Enem 2020 só foi realizado em 2021, nos últimos dias 17 e 24 de janeiro.

No Ceará, cerca de 320 mil candidatos se inscreveram para o exame, que foi marcado por preparação desigual de estudantes e consequências do novo coronavírus.