Coordenador do Enem tira dúvidas sobre o exame em live nesta quinta-feira (17)

O coordenador-geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Eduardo Sousa, participa de live nesta quinta-feira (17) para tirar dúvidas sobre a versão digital do exame e sobre a construção do “Enem Seriado”, uma possibilidade alternativa de ingressar no ensino superior por meio das notas obtidas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O tira-dúvidas com o representante do Governo acontece às vésperas do Enem, visto que a versão impressa do exame está prevista para ser aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e, a versão digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro do mesmo ano.

Eduardo estará ao vivo a partir de 10 horas no canal do YouTube da Evolucional, startup de educação que oferece simulados e estudos de desempenho para escolas do Brasil. O diretor de Inovação da empresa, Vinícius Freaza, deve conduzir o bate-papo virtual com o público.

Inscrições

Interessados em interagir com o profissional do Inep podem se inscrever gratuitamente na plataforma da Evolucional.