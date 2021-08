Colégio Militar do Corpo de Bombeiros abre seleção para alunos em 2022 com 80 vagas

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB-ERQ), em Fortaleza, abre inscrições do processo seletivo para admissão de novos alunos no ano letivo de 2022 na unidade. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (10), por meio do Edital 001/2021.

A seleção tem ao todo 80 vagas e é destinada a estudantes que vão cursar o 1º ou o 6º ano do Ensino Fundamental ou o 1º ano do Ensino Médio, devendo obedecer aos critérios de limite de idade dispostos no edital . Serão ofertadas 40 vagas para a primeira turma e 20 para as duas últimas, a serem divididas entre ampla concorrência e dependentes, com 5% para cotas inclusivas.

Os dependentes são candidatos ligados diretamente a militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará (CBMCE); a militares da Polícia Militar do Ceará (PMCE); a policiais civis de carreira do Estado do Ceará (PCCE) ou à Perícia Forense (Pefoce), conforme inciso II do artigo 2º da Lei Nº 12.999.

Inscrições

As inscrições - que irão ocorrer do dia 23 a 27 de setembro - devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do Corpo de Bombeiros, a partir do preenchimento de formulário eletrônico e do anexo da documentação necessária. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.

Edital Após a confirmação e o envio dos dados não será mais possível mudança em nenhum deles, portanto, deve-se ter muita atenção no preenchimento e conferir as informações prestadas antes da confirmação dos dados”

Taxa de inscrição

Para concluir a inscrição, é necessário fazer o pagamento da taxa no valor de R$ 25 (vinte e cinco reais), até o dia 30 de setembro, em qualquer agência bancária ou casa lotérica, por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) gerado na solicitação de inscrição ou na área restrita do candidato na plataforma eletrônica.

Isenção

A isenção da tarifa de inscrição pode ser solicitada pelos responsáveis no dia 20 de setembro pelo site, abrangendo candidatos que estudam ou concluíram seus estudos em entidades de ensino público do Ceará; candidatos com deficiência; candidatos cujas famílias possuam renda de até dois salários mínimos e candidatos hipossuficientes ou enquadrados na Lei Estadual Nº 14.859/2010.

As solicitações de isenção serão analisadas pela Comissão Organizadora da Seleção e divulgadas, no dia 22 de setembro, via endereço eletrônico. “Caberá recurso da isenção no período de até 24h após a divulgação do resultado das solicitações, após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão”, detalha o Edital.

Além disso, os candidatos que foram indeferidos no processo de isenção e que desejem continuar na seleção devem acessar o site e emitir o DAE, na área restrita do candidato, a fim de realizar o pagamento do boleto até a data do vencimento proposta. Caso contrário, estes serão automaticamente excluídos do processo.

Classificação e exame

A classificação do processo seletivo se dará a partir do resultado dos Exames de Conhecimento realizados. Para o 1º ano do Fundamental, serão disponibilizadas provas subjetivas, com dez questões de Língua Portuguesa e dez de Matemática. Os candidatos desta série deverão levar lápis preto, apontador, caixa de lápis de cor e borracha ao local de prova.

Já o 6º ano do Fundamental e o 1º ano do Médio farão provas objetivas de múltipla escolha, com 20 questões de Língua Portuguesa e 20 de Matemática, devendo estar munidos de lápis, borracha, caneta esferográfica de corpo transparente ou incolor, com tinta de cor preta ou azul.

Os conteúdos curriculares cobrados em cada Exame de Conhecimento estão dispostos detalhadamente no edital.

A Nota do Exame de Conhecimento (NEC) será calculada pela fórmula NEC = NP + NM, onde NP refere-se à nota da prova de português e NM à nota da prova de matemática, com variação de zero a dez, sendo classificados os candidatos que obtiverem as maiores notas.

Demais informações podem ser analisadas no edital.

