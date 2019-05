Roberta Sá estreia turnê nesta sexta (31) em Fortaleza

A cantora Roberta Sá (38) tinha apenas 16 anos de idade quando cantou a obra de Gilberto Gil pela primeira vez ao vivo. Em apresentações de "canto-terapia", ela interpretou "Domingo no Parque" e passou a fazer, adiante, releituras pontuais do cancioneiro do ícone tropicalista. Hoje, com a carreira consolidada, Roberta lança seu novo álbum, "Giro", a partir de um repertório inteiramente feito por Gil e parceiros.

Com o disco na bagagem desde o início deste mês, a cantora emplaca uma breve turnê nordestina e chega a Fortaleza. Nesta sexta (31), ela se apresenta no Teatro RioMar Fortaleza. Na sequência, aporta em Natal (1° de junho), cidade em que nasceu e depois no Recife (2 de junho). No Rio de Janeiro/RJ, o primeiro show do novo ciclo está marcado para o dia 14 de junho, no palco tradicional do Circo Voador, onde foi gravado o último DVD da artista.

Do repertório do novo álbum, o single "Ela diz que me ama" foi feito a partir de uma parceria com Gilberto Gil e outro ícone da MPB, Jorge Ben Jor. A canção já ganhou um videoclipe, lançado em março passado, e é um dos carros-chefes do novo trabalho que ainda conta com canções como "Afogamento" (Gil e Jorge Bastos Moreno), "Cantando as horas" (Gil e Roberta Sá), "Xote da Modernidade" e "Fogo de Palha" (Gil, Bem Gil e Roberta).

"Giro" foi produzido por Bem Gil, filho de Gilberto Gil e figura central na atual fase da carreira do tropicalista. Bem produziu o último disco de canções inéditas do pai, "Ok ok ok" (2018), em que Roberta participa, e ainda fez a direção musical da turnê de comemoração aos 40 anos de lançamento do disco "Refavela" (1977).

Indagada sobre o trabalho do produtor, Roberta Sá conta que "foi muito natural a escolha do Bem. Na verdade, também não foi premeditada. Quando eu pensei em fazer o disco, eu disse a Flora (esposa de Gilberto Gil), que estava pensando em fazê-lo dedicado à obra do Gil. E (até então) a gente só tinha duas músicas inéditas", recapitula.

Ponte

Bem Gil, além de ser artista e filho de Gilberto Gil, conhece bem a obra do pai, destaca Roberta Sá. A cantora observa como se conectou logo com o produtor e, para além do repertório do artista baiano, visa cultivar a parceria em função de futuros trabalhos. "Ele tem um jeito de trabalhar que me agrada, muito precioso. É muito tranquilo, e ao mesmo tempo firme", elogia o produtor.

Muito antes do novo disco ganhar forma, Roberta fez, meio que "sem querer", a ponte para Gilberto Gil compor e gravar ao lado de Jorge Ben Jor. Os dois só tinham emplacado parcerias na década de 1970, para o registro do álbum duplo "Gil & Jorge: Ogum, Xangô" (1975).

"A gente tava numa festa, na casa de uns amigos. Conversando com eles dois, falei pro Jorge que um dia queria gravar alguma coisa dele, e ele perguntou: 'mas por que você não grava agora?'. Respondi sobre o disco com as canções do Gil, e brinquei que eles poderiam fazer uma canção juntos. E eles falaram 'sim, vamos'", conta a cantora. De fato, Gil e Ben Jor mostraram a canção nova poucas semanas depois.

Roberta Sá destaca que tanto as gravações do disco, como a preparação para a nova turnê, acontecem em uma "atmosfera de muito afeto". O baixista Alberto Continentino, além de integrar a banda de apoio, também compôs o repertório ao lado de Gilberto Gil.

No palco, Roberta, até então, nunca apresentou nenhuma das canções de "Giro". "Vou fazer algumas releituras do repertório (mais antigo) do Gil também. Tô muito animada: o show tá dançante, acolhedor, divertido, uma suingueira danada", adianta a cantora.

Sonho

Para Roberta Sá, realizar um trabalho desse porte, envolvendo a obra do ídolo baiano, era algo que não cogitava nem em sonho. Segundo ela, interpretar as composições do tropicalista lhe abriu outras possibilidades de cantar, compor, e até mesmo de acreditar na própria intuição a fim de se expressar como artista.

Indagada sobre outras parcerias futuras nesse sentido, Roberta revela a vontade de trabalhar ao lado do grupo Baiana System. "Tem muita gente com quem eu gostaria de colaborar artisticamente. São artistas que me levem a um outro lugar", vislumbra novas possibilidades.

Serviço

Show de Roberta Sá

Nesta sexta (31), às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1500, Papicu - piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza). Ingressos: de R$ 80 (plateia alta) a R$ 200 (plateia baixa A). Contato: www.teatroriomarfortaleza.com.br