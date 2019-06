Padre Fábio de Melo realizará show, dia 16 de novembro, em Fortaleza

O show, "O Amor me elegeu", com o Padre Fábio de Melo está marcado para o dia (16) de novembro, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste - CFO, na capital cearense. Além do caráter evangelizador e filantrópico, o evento visa envolver a sociedade em uma corrente do bem, criando uma rede de solidariedade permanente, que permita ampliar o número de pessoas dispostas a faz doações às entidades sociais, e consequentemente, despertar o sentido do Cristianismo.

O show contará, ainda, com as participações dos evangelizadores e cantores locais: Suely Façanha, missionária consagrada na Comunidade Católica Shalom; Ticiana de Paula, consagrada na Comunidade Um Novo Caminho e do cantor, Philipe Dantas.

"O Amor me elegeu" é o mais recente trabalho musical do Padre Fábio de Melo

A renda será revertida em prol das obras realizadas pelo Movimento Amare, que promove ação social em instituições carentes de Fortaleza e Região Metropolitana.

Segundo o Padre Fábio, seu trabalho mais recente "O Amor me elegeu", exibe logo na capa, apenas, a metade do seu rosto, que remete a expressão de um tempo em que ele foi só a metade. E Deus o completou. “O Amor que me elege sabe que sou imperfeito, incompleto. Somente a misericórdia Dele pode me completar. O CD "O Amor me elegeu" é o resultado da dor, da angústia, das aflições", explica.

Serviço:

Show Padre Fábio de Melo - "O Amor me elegeu"

Data: 16 de novembro de 2019.

Horário: 19h

Centro de Formação Olímpica do Nordeste - CFO Av. Alberto Craveiro - Castelão - Fortaleza - Ceará

Ingressos: ingressando.com e durante as celebrações no Colégio Santo Inácio (Av. Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres).