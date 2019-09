Xuxa volta às passarelas no desfile em homenagem à marca da década de 1980

O desfile-espetáculo da nova coleção da marca The Paradise de Thomaz Azulay e Patrick Doering marcou o retorno de Xuxa às passarelas. O evento, que aconteceu nesta quinta-feira (12) no Rio de Janeiro, homenageou a grife Yes, Brazil do pai de Thomaz.

Xuxa, inclusive, teve sua estreia nas passarelas para a grife carioca aos 18 anos. A cantora abriu o desfile de ontem (12) com um look todo jeans que reproduzia a estampa de quando posou para a marca.

A apresentadora desfila para a marca The Paradise Felipe Panfili

"A minha história se mistura com a da Yes, Brazil. A bota branca tão marcante no meu figurino foi criada pelo Simão. Faz parte da minha vida", conta Xuxa.

Fundada em 1979 por Simão Azulay, o evento reuniu ainda artistas, como a banda Blitz, Pepeu Gomes e Monique Evans, que surpreendeu ao dar um beijo na namorada Cacá Werneck na passarela. O encerramento ficou por conta de Gilberto Gil que surpreendeu a plateia com pocket show ao lado dos Gilsons.

Monique Evans beija namorada na passarela Felipe Panfili

Além do desfile, os convidados puderam visitar uma exposição com peças da grife que marcou a geração da década de 1980.