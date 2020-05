Vila das Artes lança curso online de operação de câmeras de vídeo

A Vila das Artes disponibilizou, em seu canal no Youtube, quatro videoaulas que compõem a "Formação Básica em Operação de Câmera".

Com produção do Núcleo de Produção Digital (NPD) da Escola Pública de Audiovisual, o curso consiste em videoaulas publicadas sempre no horário das 14 horas até esta quinta-feira (7).

Para quem deseja acessar o conteúdo anterior, a primeira aula já está disponível no Youtube desde segunda-feira (4).

Conduzidas por Tiago Nascimento, com assistência de Mario Silva e Thiago Daniel, todos técnicos do NPD, os conteúdos abordam temas diversos ligados à utilização correta e adequada do equipamento de filmagem e seus acessórios.

Ao fim de cada vídeo, um e-mail para o envio de dúvidas será indicado. A iniciativa é mais uma da programação online da Vila das Artes, que oferece alternativas culturais para serem apreciadas em casa durante o período de distanciamento social, recomendado devido à pandemia da Covid-19.

Confira, abaixo, o conteúdo de cada aula:

Aula 1 - "A Câmera Como um Olhar": Tipos de equipamentos; formatos, janelas e velocidade de gravação; Equipe de câmera na realização audiovisual.

Aulas 2 - "Funcionalidades da Câmera e Objetivas": Modos auto e manual, white balance, tipos de objetivas e foco

Aula 3 - "Exposição Básica": ISO, obturador, diafragma e filtros.

Aula 4 - "Composição": Enquadramentos, tipos de planos e angulações, regras e balanços, movimento e eixo de câmera, dicas manuseios e cuidados.

Serviço

Formação Básica em Operação de Câmera

Até esta quinta-feira (7), às14 horas, no canal da Vila das Artes no YouTube