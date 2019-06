União de ritmos brasileiros e a batida de DJs marcam São João do Órbita

Uma noite para quem é fã de São João e também adora se soltar na pista de dança. O Órbita Bar reúne ritmos diversos da cultura brasileira à batida dos DJs e promete outro tempero aos tradicionais festejos do nordeste. No sabádo (22), às 21h, a casa de shows realiza o super arraiá "Bailão de São João".

A ideia é explorar a diversidade de ritmos do Norte e Nordeste com a apresentação da banda Dubaile, que sobe ao palco na companhia de convidados especiais.O grupo terá o reforço de Di Ferreira (The Dillas), Victor Caliope (Rivera) e Marcelo Di Holanda (Donaleda).

A festa também conta com o som dos DJs Albano Seletor e Thales Aurélio. A discotecagem local ganha o reforço de atrações nacionais. Diretamente do Pará, DJ DBL divide o set com o duo paulista Madruga e Tide, donos da Je TREME Monamour.

Gostinho de arraiá

Noite de clássicos para ferver a pista com a DUbaile DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Para comemorar o terceiro ano de presença nas noites de Fortaleza, a festa "Catiguria" abre as portas para uma versão especial no formato de Arraiá. Banda residente do evento, a Dubaile atualizou o repertório com muito forró, arrasta-pé, carimbó, ska, xote e baião. A noite vai contar com quadrilha improvisada, brincadeiras temáticas, comidas típicas e várias surpresas ao público.

Batidão

Com mais de cinco anos de existência, a Je TREME Monamour é sucesso no sudeste e já rodou por Brasília, Goiânia, Belém, Alter do Chão, Rio de Janeiro e Recife. Madruga e Tide investem nas lambadas quentes, bregas, arrochas e tecnomelody.

DJs Madruga e Tide DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Nessa conexão de tendências e sonoridades, a dupla conta com a ousadia e musicalidade do apresentador do evento, que também discoteca, o DJ DBL, com o set mais imprevisível do Brasil. Das caixas da figura explodem tecno-brega, funk e as pérolas da música do Norte.

Indicada entre as melhores festas de SP pelo jornal Folha de São Paulo nos anos de 2017 e 2018 a festa é uma das principais referências na disseminação da cultura paraense na cidade de São Paulo. A iniciativa já passou pelo palco de artistas como Dona Onete, Pinduca, Gaby Amarantos, Gang do Eletro, Lucas Estrela e Banda Carrapicho.

Sobre o DJ DBL

Desde o nascimento, o projeto tornou-se uma espécie de alter-ego platinado do tecladista Dan Bordallo (o L da sigla é de “Loiro”). Suas apresentações já chamaram atenção até mesmo fora do Pará, acumulando aparições em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Fortaleza, onde volta neste sábado. No repertório, bregas marcantes convivem com os sons dançantes que estouraram nas pistas do Brasil inteiro.

DJ DBL (Dan Bordallo) investe na produção e divulgação de artistas REPRODUÇÃO/FACEBOOK

O músico é ativo na cena musical paraense. Além da função de DJ, é produtor e sócio do estúdio Casarão Floresta Sonora, que já gravou trabalhos de vários músicos da região (como Dona Onete, Strobo, Felipe Cordeiro, Manoel Cordeiro, Sammliz, Banda Mastodontes, Inesita, Lucas Estrela, Nazaré Pereira, Pio Lobato e Keila Gentil). Ele ainda toca com as bandas das cantoras Juliana Sinimbú e Natália Matos, além de se apresentar com o guitarrista Lucas Estrela.

SERVIÇO

Festa "Catiguria - Bailão de São João". Sábado (22), a partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema).

Entradas R$ 20 (meia somente com carteira de estudante) e R$ 30 (promoção para quem segue as redes sociais do Órbita Bar). Ingressos aqui.