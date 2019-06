Última noite do São João do Ceará anima o público com forró romântico

O último dia de festa na Praia de Iracema é dedicado a todo o romantismo de bandas tradicionais de forró. E com muita animação o público do São João do Ceará aproveitou todas as atrações deste domingo (23). O evento é uma realização do Sistema Verdes Mares.

Durante a noite, o Aterro lotou com uma multidão cantando e dançando ao som de Banda Líbanos, Lagosta Bronzeada, Tropikália e Noda de Caju.

Banda Líbanos no São João do Ceará Thiago Gadelha

Turista de Teresina, Laudicéia Abreu, de 30 anos, aproveitou a semana em Fortaleza para comparecer aos três dias de São João do Ceará. "Eu amei essa festa. Hoje foi o meu dia preferido, amo forrós das antigas. Foi uma surpresa boa chegar em Fortaleza e ver essa festa de graça".

O espaço do São João do Ceará também contou com uma cidade cenográfica especial, reproduzindo um cenário de uma cidade interiorana. No local o público também podia participar de brincadeiras típica do período, como pescaria e tiro ao alvo.

O analista técnico de São Paulo, Jefferson Fernandes, 26 anos, veio passar uma parte das férias em Fortaleza e gostou de ver a estrutura da festa. "Essa parte com os cenários, as casinhas, parece no interior mesmo. Ficou tudo lindo, deu pra fazer várias fotos", conta.

A noite ainda contou com uma quadrilha improvisada com as crianças, puxada pelos personagens da Turminha Diário. As crianças que participavam da festa tiveram a oportunidade de ter uma momento de descontração com os passos característicos juninos.

Grupos de quadrilhas se apresentaram no São João do Ceará Thiago Gadelha

Houve ainda apresentação de quatro grupos de quadrilha, mantendo uma das principais tradições das festas juninas.