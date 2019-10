Turistas movimentam escadaria no Bronx que aparece no filme 'Coringa'

Em uma cena do elogiado "Coringa", ainda em cartaz nos cinemas, o ator Joaquin Phoenix desce uma escadaria dançando em um surto de loucura, enquanto é perseguido por policiais. A cena icônica do filme foi gravada no bairro do Bronx, em Nova York, que acabou virando ponto de encontro de fãs do filme, segundo o site El País.

Turistas e moradores da região publicam fotos, vídeos e montagens nas redes sociais com as hashtags #jokerstairs e #jokerstairsdancing.

Dirigido pelo cineasta Todd Phillips, "Coringa" chamou a atenção ao vencer o Leão de Ouro no prestigiado Festival de Veneza, e por ser um drama pesado com classificação indicativa para maiores de 16 anos no Brasil, algo incomum para produções baseadas em gibis.

Nesta nova encarnação, Arthur Fleck (Phoenix) é um aspirante a comediante que sobrevive fazendo bicos como palhaço de aluguel numa Gotham City decadente entre o fim dos anos 1970 e começo dos 1980.

O roteiro de Phillips e Scott Silver ("O Vencedor") mostra um personagem com distúrbios mentais que comete uma série de assassinatos após várias tragédias geradas por crises econômicas, abusos na infância, cortes no sistema de saúde e incapacidade de se relacionar.