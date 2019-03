Trailer final de "Vingadores: Ultimato" traz cena inédita com Capitã Marvel

O trailer final de "Vingadores: Ultimato" foi lançado pela Marvel na manhã desta quinta-feira (14). Com cenas inéditas e mostrando os heróis sobreviventes, a prévia também traz a Capitã Marvel (Brie Larson), heroína dos quadrinhos que teve filme lançado na última semana, em um momento com Thor (Chris Hemsworth).

O novo filme dos Vingadores tem previsão de lançamento para o dia 25 de abril nos cinemas brasileiros. Após a divulgação do trailer, o assunto entrou para os Trendig Topics do Twitter, que elenca os temas mais comentados na rede social. Assista:

Além do trailer, a Marvel também compartilhou o novo pôster do filme no Instagram. Alguns minutos após a publicação, a imagem alcançou mais de 500 mil curtidas.