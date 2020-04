Tiago Iorc diz que tem a sensação de não saber mais fazer música após período sabático

Depois de ficar quase dois anos afastado da vida pública, Tiago Iorc, 34, afirmou que o período sabático foi necessário "para se sentir estimulado novamente".

"Quando se estimula muito algo, tende a insensibilizar aquele ponto. Vai ficar desgostoso, desinteressante. O prazer de fazer algo com carinho é o que mais me inspira", disse em entrevista a revista GQ. O músico é a capa da nova edição da publicação, que chegou às bancas nesta sexta-feira (3).

Ele também falou que depois do período afastado, a sensação que tem é a de que não sabe mais fazer música. "Sei que tenho essa habilidade e que vou conseguir se me dedicar. Acho que meus medos estão muito relacionados em conseguir ser o que eu espero ser."

Sobre a masculinidade, tão discutida nos dias de hoje, o músico afirmou: "A masculinidade é uma presença energética que determina algumas características, que é mais funcional, pragmática, de linhas retas. E, da mesma forma, a feminilidade, que é mais sutil, artística, poética, a beleza do mundo. Eu me sinto masculino em algumas coisas e feminino em outras, como a minha manifestação artística que é muito sutil. A gente é o equilíbrio dessas forças o tempo inteiro e isso diz pouco respeito à sexualidade."

Tiago Iorc retornou em 2019 com o álbum "Reconstrução" e, mais tarde, com o "Acústico MTV".