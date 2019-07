Riqueza de ilustrações conta trajetória de artista plástico cearense em livro

Se fosse para resumir o percurso do artista plástico cearense Mario Sanders, determinada sentença cairia bem: “Uma história de estudos e rabiscos”. Pelo menos essa é a proposta do livro “Mario Sanders - Correndo o Risco”, com lançamento agendado para este sábado (6), a partir das 10h, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A obra – apoiada pelo edital das artes 2016, da Prefeitura de Fortaleza – conta os percursos de Mario entre os anos de 1981 e 2018, enfocando nos desenhos assinados pelo profissional. As criações ilustraram páginas de jornais e diferentes publicações do mercado editorial por meio de várias casas do livro do Ceará, dentre elas as editoras Vozes e Ocho.

Recorte de Mario Sanders é abrangente e envolve diferentes estéticas

Para além das fronteiras locais, a atuação de Sanders – natural de um vilarejo em Aquiraz – na seara nacional também ganha destaque no exemplar, principalmente levado em conta os prêmios que recebeu e a participação no “Fratura Exposta”, grupo formado por jovens artistas que movimentou o meio cultural da Capital por meio de apresentações performática, em meados de 1985.

Detalhando cada acontecimento, há textos de vários estudiosos do mundo das artes. Gente que acompanha, de perto, o trabalho de Mario. A apresentação do livro, por exemplo, fica por conta de Clarisse Ilgenfritz; outras contribuições são dadas por Dodora Guimarães, Jackson Araújo, Roberto Galvão, entre outros. Vigoro compêndio para conhecer um dos grandes personagens da cultura do Estado.

Mario Sanders é relevante nome das Artes Plásticas no Ceará e no Brasil

Serviço

Lançamento do livro “Mario Sanders - Correndo o Risco”

Neste sábado (6), a partir das 10h, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC - UFC) (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica). Gratuito e aberto ao público. Contato: (85) 3366-7481