Restaurante abre inscrições para Batalha de Bandas com prêmio final em dinheiro

A batalha de bandas no Hard Rock Cafe Fortaleza inicia inscrições nesta segunda-feira (12) como parte do projeto “Viva Rock Latino 2019”, que acontece de agosto a outubro deste ano. O evento envolve todos os cafés da marca que falam espanhol/português e que contam com programação musical aos fins de semana. As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site, e o prêmio final é de US$5.000,00.

Um representante da banda deve inscrever o restante do grupo, que no máximo deve conter 5 membros, todos a partir de 18 anos. Ainda segundo o regulamento, ao menos um dos integrantes deve residir a um raio de 50km do Café, que fica localizado no Shopping RioMar Papicu.

Após a etapa de seletiva interna, os grupos selecionados devem se apresentar no palco principal da casa com um mínimo de 3 músicas no repertório, cantadas exclusivamente em português ou espanhol. Ao todo, devem ser realizadas um mínimo de 4 eliminatórias, a depender do máximo de bandas inscritas e selecionadas para se apresentarem. Os finalistas irão tocar no restaurante ao vivo via webnar.

Além do empreendimento em Fortaleza, Curitiba e Gramado, no Brasil; os restaurantes localizados na Argentina (Buenos Aires, Ushuaia), Chile (Santiago), Colombia (Bogota, Cartagena, Medelin), Costa Rica (San José), República Dominicana (Punta Cana), Puerto Rico (San Juan), Nicaragua (Managua), Venezuela (Caracas), México (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen) e Panamá (Panamá City) participam simultaneamente da competição, totalizando 18 praças em disputa.

Programação

12 de agosto: Inicio de inscrições das bandas

03 a 09 de setembro: seleção de bandas

10 de setembro a 07 de outubro: período de eliminação

08 de outubro a 14 de outubro: semifinais

20 de outubro: Final

Serviço

Viva Rock Latino 2019

Inscrições: até 02 de setembro, no site

Prêmio final: US$5.000,00

Mais informações: 3182.1971