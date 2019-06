Rapper baiano Baco Exu do Blues desbanca Beyoncé e Jay Z em premiação de Cannes

O rapper brasileiro Baco Exu do Blues, nascido em Salvador (BA), venceu o Grand Prix da categoria Entertainment for Music do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2019. O evento é considerado um dos mais importantes do mercado publicitário. O troféu é da categoria Entertainment for Music (Entretenimento em Música), criada para a edição deste ano.

Bluesman, vídeo de Baco, divide a coroa com This is America, do estadunidense Childish Gambino. Concorriam ao prêmio, ainda, Apeshit, dos The Carters (Beyoncé e Jay-Z), vídeo filmado no Museu do Louvre, e Oh Baby, do LCD Soundsystem.

Apeshit, de Beyoncé e Jay Z, foi gravado no Museu do Louvre, em Paris. Vídeo também concorria ao prêmio vencido por Baco e Gambino

Lançado em 2018, o curta de oito minutos, fruto de uma parceria entre a Coala.lab (plataforma de música do Coala Festival), a agência AKQA São Paulo e a produtora Stink Films, faz uma reflexão sobre uma realidade vivida pela população negra no Brasil.

O fio condutor da narrativa percorre a trilha de três músicas do disco do rapper. O vídeo tenta romper um estereótipo sobre a participação dos negros em produções audiovisuais brasileiras. O protagonista do filme é Kelson Succi, de 24 anos, morador do Complexo do Alemão.

Assista:

Outros vídeos premiados

A categoria também premiou outra campanha com um Grand Prix: o manifesto "This is America", de Childish Gambino, alter-ego musical do ator, roteirista e humorista norte-americano Donald Glover. O vídeo tem mais de 550 milhões de visualizações no YouTube. "This is America", que já havia vencido o Grammy 2019 de melhor canção do ano, é uma crítica social, com diversas referências ao racismo nos Estados Unidos. Apesar de ser um videoclipe norte-americano, foi inscrito no Festival de Cannes pela agência brasileira DH,LO, de Recife.

Ainda na categoria Entertainment Lions for Music, cujos vencedores foram anunciados hoje, outras duas campanhas brasileiras foram premiadas.

"Mistaken Love Song", um videoclipe da cantora Naiara Azevedo que aborda a violência contra as mulheres, ficou com um Ouro. A criação foi da Artplan para o Governo Federal em divulgação do canal de denúncia 180.

Já o projeto "Música para os Olhos", da Talent Marcel para a Orquestra Sinfônica de São Paulo, ficou com um Bronze. A ação transforma composições musicais em quadros, por meio de um chip instalado na batuta da regente Marin Alsop.