Carnaval em Fortaleza terá grandes nomes da MPB e Mundo Bita; veja lista

O Carnaval 2020 de Fortaleza terá grande nomes da Música Popular Brasileira e atrações especiais para as crianças. Nomes como Gilberto Gil, Mart'nália, Lenine e Mundo Bita vão fazer apresentações na festa entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Detalhes do evento foram divulgados nesta terça-feira (4) pela Prefeitura de Fortaleza.

Com o tema "Fortaleza em Cantos e Cores de Chico", o ciclo Carnavalesco presta uma homenagem, em 2020, ao artista Chico da Silva pela sua importância na história das artes plásticas em Fortaleza e pela comemoração de seu 110º aniversário natalício. Entre os projetos que prestarão homenagem ao artista estão o Ciclo Carnavalesco 2020 e a 71ª edição do Salão de Abril.

A festa contará com 265 shows, 260 apresentações com artistas locais em 10 polos no carnaval.

Aterrinho da Praia de Iracema Benfica Domingos Olímpio Horto Florestal Municipal Falconete Fialho (Infantil) Largo dos Tremembés (Estoril) Mercado da Aerolêndia Mercado dos Pinhões Mercado São Sebastião Mocinha Praça Figueira de Melo (Infantil)

Confira a programação completa:

Aterrinho da Praia de Iracema

Av. Beira Mar, S/N – Meireles

De sexta a terça-feira (21 a 25/02)

das 18h às 00h

Sexta-feira (21)

Sambadelas (18h)

Baile Preto com Luiza Nobel (19h30)

Bloco das Travestidas (21h)

Mart’nália (22h30)

Djs: DJ Fish e Bloco do Vinil

Mart'nália FOTO: Eny Miranda

Sábado (22)

Casa Maré (18h)

Superbanda (19h30)

Preto e Café (21h)

Lenine (22h30)

Djs: DJ Gomes e Bloco do Vinil

Lenine toca no sábado FOTO: Flora Pimentel



Domingo (23)

Roberta Fiúza (18h)

Luxo da Aldeia (19h30)

Os Transacionais (21h)

Gilberto Gil (22h30)

Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro

Mecânico e Bloco do Vinil

Gilberto Gil é atração de domingo (23) FOTO: Gérard Giaume



Segunda-feira (24)

Banda Dubaile (18h)

Pedro Falcão e Sertônica (19h30)

Camaleões Selvagens (21h)

BaianaSystem (22h30)

Djs: DJ Adrian Brasil e Bloco do Vinil

BaianaSystem FOTO: JL ROSA



Terça-feira (25)

Renno (18h)

Renato Black (19h30)

Os Alfazemas (21h)

Bloco do Silva (22h30)

Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro

Mecânico e Bloco do Vinil.

Silva



Largo dos Tremembés (Estoril)

Rua dos Tabajaras, S/N – Praia de Iracema

Sábado (22), 16H

Mundo Bita

Benfica

Praça João Gentil

De sexta a terça-feira (21 a 25/02)

das 18h às 22h, na sexta;

das 12h às 22h, de sábado a terça-feira.

Sexta-feira (21)

Lorena Lyse (18h), Roberta Fiúza (19h) e

Os Transacionais (20h30)

Sábado (22)

Hospício Cultural (12h), Átila Lopes e Severina Brown

(13h45), Luxo da Aldeia (15h), As Damas Cortejam

(17h), Duas Doses de Música e Os Tira Gostos (18h),

Banda Bregaria (19h) e Camaleões Selvagens (20h30)

Domingo (23)

Hospício Cultural (12h), Projeto Nosso Samba – Canto

da Razão (13h45), Coletivo Raízes do Griô (15h), Pingo

de Fortaleza (16h), Alê Eloi (17h30), Getúlio Abelha

(19h) e Pedro Falcão e Sertônica (20h).



Segunda-feira (24)

Hospício Cultural (12h), Ercília Lima (13h45), Luxo

da Aldeia (15h), Lidia Maria (17h), Os Alfazemas

(18h) e Maracatu Solar / Orquestra Solar de

Tambores (20h).

Terça-feira (25)

Hospício Cultural (12h), Pingo de Fortaleza (13h45),

Calé Alencar (15h), Jean Dumont (16h), Anderson

Monteiro (17h30), Chambinho do Acordeon (19h) e

Preto e Café (20h30).



Mercado da Aerolândia

BR 116, 5431 – Aerolândia

De sábado a terça-feira (22 a 25/02)

das 18h às 22h



Sábado (22)

Yane Caracas (18h) e

Banda Fortaleza Folia (20h)

Domingo (23)

Pimenta Malagueta (18h) e

Banda Fortaleza Folia (20h)

Segunda-feira (24)

Mel Mattos (18h) e

Banda Fortaleza Folia (20h)

Terça-feira (25)

Tia Samila e Sua Turma (16h)

Banda Couros e Metais (18h) e

Banda Fortaleza Folia (20h)



Mercado dos Pinhões

Praça Visconde de Pelotas, S/N – Centro

De sexta a terça-feira (21 a 25/02)

das 18h às 22h

Sexta-feira (21)

Alquimia do Balanço

(18h), Atila Lopes e

Banda Severina Brown

(19h) e Camaleões

Selvagens (20h30)

Sábado (22)

Sambadelas (18h), Casa

Maré (19h) e Baile Preto

com Luiza Nobel (20h30)

Domingo (23)

Grupo Nosso Samba

– Canto da Razão

(18h), Chambinho

do Acordeon (19h) e

Superbanda (20h30)

Segunda-feira (24)

Nick Sol (18h), Waneza

Menezes, A Maria

Escandalosa (19h) e

Preto e Café (20h30)

Terça-feira (25)

Vanin e Nicinha – Frevo Sanfonado (18h), Banda

Dubaile (19h) e Getúlio Abelha (20h30)

Mercado São Sebastião

Rua General Clarindo de Queiroz, 1745 – Centro

Sábado e domingo (22 e 23/02)

das 18h às 22h, no sábado;

e das 9h às 13h, no domingo

Sábado (22)

Jonny Lima (18h) e

Jean Dumont (20h)

Domingo (23)

Banda Couros e Metais (9h) e

Mel Mattos (11h)

Mocinha

Rua Padre Climério, 140 – Meireles

Sábado a terça-feira (22 a 25)

das18h às 22h

Bloco Num Ispaia

Sinão Ienche

(Banda O Som da Lira)



Praça Figueira de Melo (Infantil)

Avenida Santos Dumont esquina com Rua 25 de Março

De sábado a terça-feira (22 a 25/02)

das 9h às 12h

Sábado (22)

Trio Aquarela (9h) e

Tia Samila e Sua Turma (10h30)

Domingo (23)

Comedores de Abacaxi (9h) e

Pacote de Biscoito (10h30)

Segunda-feira (24)

Tia Samila e Sua Turma (9h) e

Pacote de Biscoito (10h30)

Terça-feira (25)

Comedores de Abacaxi (9h) e

Trio Aquarela (10h30)



Horto Florestal Municipal Falcone Fialho (Infantil)

Av. dos Paroáras, 100 (Entrada pelo Zoológico

Av. Prudente Brasil, 685, Passaré)

De sábado a terça-feira (22 a 25/02)

das 9h às 12h

Sábado (22)

DJ Infantil e Grupo Comedores de Abacaxi S/A

Domingo (23)

DJ Infantil e Tia Samila e Sua Turma

Segunda-feira (24)

DJ Infantil e Trio Aquarela

Terça-feira (25)

DJ Infantil e Pacote de Biscoito



Domingos Olímpio

Av. Domingos Olímpio, S/N – José Bonifácio

De sábado a terça-feira (22 a 25/02)

das 17h à 1h

Sábado (22)

Maracatus Nação Axé de Ossoxi, Solar, Nação

Palmares, Rei Zumbi, Obalomi, Nação Iracema

e Nação Pindoba. Show da banda Pimenta

Malagueta.

Domingo (23)

Maracatus Nação Baobab, Nação Fortaleza, Vozes

da África, Pici, Az de Ouro e Rei do Congo. Show

com Yane Caracas.

Segunda-feira (24)

Bloco Turma do Papelão, Bloco Unidos da Vila,

Bloco Império da Vila, Bloco Garotos do Benfica,

Bloco Turma do Mamão, Bloco Doido é Tu, Cordão

Vampiros da Princesa, Bloco Balakubaku Folia,

Cordão Princesa do Frevo, Cordão As Bruxas, Bloco

Amigos do Zé, Bloco Prova de Fogo e Bloco Zé Almir.

Show com o cantor Renato Black.

Terça-feira (25)

Afoxés Acabaca, Oxum Odolá, Omõrisá Odé, Filhos

de Oyá e Obá Sá Rewá; Escolas de samba Corte

do Samba, Unidos do Acaracuzinho, Imperadores

da Parquelândia, Barão Folia, Girassol de Iracema,

Império Ideal, Tradição da Bela Vista e Colibri. Show

da Banda Patrulha.