Poeta Allan Ferreira lança em Fortaleza livro “Os sonetos que fiz da maré”

O poeta e romancista paulista Allan Ferreira chega a capital cearense nesta quarta-feira (13) para o lançamento do seu segundo livro, “Os sonetos que fiz da maré”. O evento, que será uma noite de autógrafos aberta ao público, acontecerá no restaurante O Banquete, no bairro Meireles.

A obra é composta de sonetos escritos em harmonia com o ciclo das marés, observado pelo escritor em seu longo período de convivência com o mar cearense. Com métrica e rima, os versos espelham o avanço ou o recuo do mar. Cada página reflete as águas, o céu, a praia e o espírito do poeta.

Serviço

Lançamento do livro “Os sonetos que fiz da maré”

Data: 13 de novembro de2019

Horário: de 19h às 22h30

Local: Restaurante O Banquete

Endereço: Av. da Abolição, 3340, Meireles

Aberto ao público