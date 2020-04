PODCAST: A nova relação com a casa durante o isolamento social

Fique em casa. Esse é o direcionamento desde o início do surto de Corona Vírus no mundo, no Brasil e no Ceará. Com rotinas atribuladas e pouco tempo para o convívio no lar, a mudança brusca de rotina e o confinamento passaram a trazer uma nova relação com o ambiente caseiro.

Para debater sobre o tema, a jornalista Gabi Dourado trouxe para o podcast "Diz, Mulher" duas mulheres especialistas quando o assunto é casa: a arquiteta Ticiana Sanford, e a coordenadora de projetos Mabel Mendel. Questionamentos sobre o conforto e o aconchego tão necessários nesse momento permearam a conversa, bem como novas tendências para o design de interiores e arquitetura, assim como as possibilidade de ressignificar essa relação com o próprio lar a partir de uma situação como a que estamos vivendo atualmente.

Mabel, por exemplo, fala sobre o que as pessoas estão apreciando ou sentindo falta dentro de casa, trazendo cada uma para a sua realidade. Ticiana, por sua vez, relembra que as casas funcionavam muito como dormitórios e que agora ganham outras necessidades. Ambas concordam que passarão a repensar projetos para uma nova rotina que deve se desenhar daqui em diante.

Durante a conversa, as duas refletiram ainda sobre quais mudanças pessoais devem acontecer, para além do ambiente externo. "É hora de limpar as gavetas internas, além daquelas do guarda-roupa", diz Mabel. "Devemos voltar nosso olhar para o que é importante, não mais para o que é urgente", conclui Ticiana.