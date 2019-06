Piora estado de saúde de Agnaldo Timóteo e médicos avaliam acionar aparelhos para respiração

O quadro médico de Agnaldo Timóteo foi definido como "crítico" no mais recente boletim hospitalar, emitido na tarde desta sexta-feira (7). "Vinha em curva progressiva de melhora, porém, nas últimas 12h, ocorreu retrocesso do padrão neurológico", detalhou a nota, publicada no perfil oficial do cantor.

Devido à piora, a equipe de profissionais adotou ventilação por máscara pressurizada e avalia a necessidade de retorno à respiração por aparelhos. Agnaldo segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador.

O cantor havia apresentado melhora na última semana, depois de sair de um coma induzido. Ele está internado desde o dia 21 de maio.

Agnaldo Timóteo deu entrada no hospital ao ter um mal-estar, um dia antes, em um hotel na cidade de Barreiras, no oeste baiano. Os médicos informaram que ele teve um acidente vascular cerebral (AVC).