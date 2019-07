O que fazer à noite no Cariri

Além das variadas opções de atividades para fazer durante o dia, como as trilhas e visitas a casarios e geossítios, a região do Cariri também concentra uma série de atividades atrativas para o público que busca diversão noturna.

Exemplo disso são as chamadas “terreiradas”, nas quais os grupos de tradição popular se apresentam em suas comunidades de origem, como o reisado, a lapinha, o bacamarte, entre outras manifestações. De dezembro a janeiro, durante o chamado "ciclo de reis", os folguedos estão em mais evidência, principalmente, nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato.

Também em Crato, na comunidade do Chico Gomes, a 7,5 quilômetros da sede do Município, o grupo Urucongo de Artes escolhe uma noite de lua cheia para promover a “Balada Coco”, cuja dança carrega influência dos batuques africanos e das pisadas indígenas. A atração também evidencia as riquezas de seus moradores, como a culinária e a fitoterapia.

A região do Cariri também oferece, à noite, um extenso número de bares e casas noturnas com shows musicais. Do sertanejo universitário ao funk, do rock ao forró. Não faltam opções para tirar o turista de casa ou do hotel. Abaixo, você conhece algumas:

Cantina Zé Ferreira

Cantina do Zé Ferreira possui um bar aconchegante em seu quintal e um cinema no piso superior FOTO: ANTONIO RODRIGUES

Para as pessoas mais nostálgicas, o Cantina Zé Ferreira, em Juazeiro do Norte, é o local ideal. Dentro de um imóvel com arquitetura do início do século XX, há diversos objetos antigos como móveis, discos e cartazes. Além disso, possui um bar aconchegante em seu quintal e um cinema no piso superior, com sessões gratuitas, de quinta-feira a sábado, sempre a partir das 19h30. Por toda sua singularidade e fácil localização, próxima à Igreja Matriz, torna-se um ponto muito visitado pelos turistas.

Endereço: Rua Padre Cícero, 158, Centro, Juazeiro do Norte

Funcionamento: De quinta-feira a domingo, a partir das 17h

Entrada gratuita

Dom Botteco

A programação musical no Dom Botteco, em Juazeiro do Norte, é diária FOTO: ANTONIO RODRUIGUES

Um dos “points” do Cariri, principalmente nos fins de semana, o Dom Botteco é um bar e petiscaria que possui programação musical diária, do forró ao sertanejo universitário, do pagode à MPB. Além da comida, o estabelecimento é conhecido por seus drinks, como a “Lagoa Azul”. Durante a semana, tem descontos especiais em alguns pratos, promoções para aniversariantes e a cerveja tem um preço acessível.

Endereço: Rua Arnóbio Barcelar, 404, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte

Funcionamento: De terça à sexta-feira, a partir das 17h30, sábado, a partir das 11h30 e domingo, a partir das 16h

Entrada gratuita

O Cangaço Bar

Duo Sarabudja em apresentação no Cangaço Bar FOTO: ANTONIO RODRIGUES

Dos chamados “bares alternativos”, o Cangaço é, sem dúvidas, o mais frequentado de Juazeiro do Norte. Com programação variada e que valoriza os artistas e bandas locais, o estabelecimento também recebe festas com os mais diversos temas. Funk, forró pé-de-serra, mangue-beat, blues, rock e outros variados gêneros já passaram pelo palco. Uma das suas atrações é o drink “Maria Bonita”, que custa R$ 11. A decoração é destaque e o local também costuma receber exposições de artistas plásticos.

Endereço: Avenida Padre Cícero, 1761, Salesianos, Juazeiro do Norte

Funciomanento: De terça a sábado, a partir das 18h

Entrada: Consultar pelo telefone (88) 99871-4709

Budega Cariri

Nomes como Jonas Esticado, Fábio Carneirinho e JM Puxado já passaram pela Budega Cariri FOTO: ANTONIO RODRIGUES

Para quem gosta de forró e sertanejo universitário, o Budega é o local ideal. Toda sexta-feira e sábado, há variada programação com artistas locais e convidados de outros estados. Nomes como Jonas Esticado, Fábio Carneirinho e JM Puxado já passaram por lá. O bar fica lotado. Além de petiscos e pratos típicos do Nordeste, há boas opções de drinks. A decoração mistura o rústico - como uma parede que simula uma casa de taipa - e o contemporâneo.

Endereço: Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 552, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte

Funcionamento: De quarta-feira a sábado, a partir das 18h; domingo, a partir das 17h

Entrada: Consultar pelo telefone (88) 3571-4476

Terraço São Bento

O Terraço São Bento conta com música ao vivo: da MPB ao rock e ainda sertanejo universitário FOTO: ANTONIO RODRIGUES

Com organização e beleza, o Terraço São Bento, em Crato, inaugurado há três anos, se tornou um dos pontos de encontro dos cratenses. O estabelecimento também conta com música ao vivo com MPB, rock e sertanejo universitário. São duas áreas, uma no terraço e outra no térreo, muito “concorridas” pelos clientes. O local tem os mais variados pratos e drinks.

Endereço: Avenida Teodorico Teles, 305, São Miguel, Crato

Funcionamento: De terça a sexta-feira, às 17h, sábado, a partir de meio-dia

Entrada: Consultar pelo telefone (88) 3521-8799

Turatto’s Steakhouse & Beer

O Turatto’s Steakhouse & Beer conta com três ambientes FOTO: ANTONIO RODRIGUES

Recém-inaugurado, o Turatto’s é um excelente local para encontrar os amigos e, também, jantar com a família. Suas especialidades são as tábuas de carne, os cortes especiais. O chope é um dos mais pedidos com custo de R$ 6,50, a caneca, até R$ 48, a torre. A cerveja de 600 ml também é barata, com preços a partir R$ 5,50. Organizado, o estabelecimento conta com três ambientes. Além disso, oferece música ao vivo, que prioriza o sertanejo universitário e o forró.

Endereço: Rua Coronel Antônio Luiz, 1300, Pimenta, Crato

Funcionamento: De quarta-feira a sábado, a partir das 18h, domingo, a partir das 17h

Entrada: Consultar na página do Facebook

Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri (CCBNB)

Exposição Bestiário Nordestino, no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Juazeiro do Norte FOTO: CONSTANCE PINHEIRO

Desde 2006, o Centro Cultural Banco do Nordeste, localizado no Centro de Juazeiro do Norte, oferece programaçãodiária, com exposições, oficinas, shows musicais, apresentações de dança, teatro, entre outras. Tudo gratuito. Oequipamento é um dos importantes fomentadores culturais da região, lançando diversos artistas locais e trazendo outros grandes nomes nacionais das mais diferentes linguagens. Todo mês, lança uma programação diferente.

Endereço: Rua São Pedro, 337, Centro, Juazeiro do Norte

Funcionamento: De terça a domingo, das 13h às 21h

Entrada gratuita

Unidades do Sesc

Teatro Sesc Patativa do Assaré é destaque na programação noturna do Cariri FOTO: HELIO FILHO

O Serviço Social do Comércio (SESC) conta com duas unidades no Cariri, uma em Crato e outra em Juazeiro do Norte.Assim como o CCBNB, apresenta peças de teatro, shows, exposições e oficinas e conta com centro esportivo e biblioteca. Algumas das atividades são gratuitas. O equipamento também promove apresentações de grupos de tradiçãopopulares. A programação pode ser consultada nas unidades, por telefone ou nas plataformas digitais.

Endereços:

Em Crato: Rua André Cartaxo, 443, São Miguel

Em Juazeiro do Norte: Rua da Matriz, 227, Centro

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h

Entrada: Consultar na página do Facebook