Novela com Selton Mello estreia em março

Nos primeiros dias de janeiro será agilizada a produção de "Nos Tempos do Imperador", de Alessandro Marson e Thereza Falcão, folhetim que deve substituir a "Éramos Seis" na faixa das 18 horas, segundo o Uol. Um trabalho repleto de atrativos, a começar pelo retorno de Selton Mello, após 20 anos dedicando-se a outros trabalhos no cinema ou na própria televisão. A trama se desenvolve a partir da história de um imperador, Selton, casado com a Imperatriz Tereza Cristina (Letícia Sabatella), mas que é amante da Condessa Barral (Mariana Ximenes), que sendo obrigada a se acostumar com a ideia de ser a outra