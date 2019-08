Neymar participa de dois episódios da série 'La Casa de Papel'

Nesta terça-feira (27), a série "La Casa de Papel" teve dois dos oito episódios da terceira temporada relançados pela Netflix, com a partipação do jogador brasileiro Neymar.

Ele interpreta o monge brasileiro João, nos episódios 6 e 8, ao contracenar com os personagens Berlim (Pedro Alonso) e Professor (Álvaro Morte). O encontro com os veteranos da série promete grandes revelações.

Convidado pelos criadores por ser grande fã da produção, o jogador gravou as cenas no primeiro semestre do ano na Espanha, mas só foram adicionadas agora devido ao envolvimento de Neymar no caso de acusação de estupro pela modelo Najila Trindade.