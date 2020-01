Mudança de nome da banda Roupa Nova é ação de marketing de fabricante de amaciantes

O grupo Roupa Nova surpreendeu os fãs ao anunciarem, nesta terça-feira (28), mudança no nome da banda. Após o susto e as críticas de fãs, no entanto, foi revelado que o comunicado era apenas uma ação de marketing promovida por uma fabricante de amaciantes para roupas com a intenção de reposicionar a marca no mercado.



A banda, que surgiu na década de 80, emplacou sucessos nos anos 90 e 2000, entre eles as canções "Dona" e "Whisky à go-go".

"Completamos 40 anos de estrada com a mesma energia de sempre e queremos marcar esse momento. Por isso, decidimos atualizar o nome da banda: a partir de agora somos Roupa Sempre Nova! Vida longa à Roupa Nova!", escreveram em publicação no Instagram.

Nos comentários, fãs da banda se dividiram entre opiniões a favor e contrárias à mudança.