Mostra Sesc de Culturas divulga resultado do edital 2020

O resultado do Credenciamento Anual de Artistas 2020 para compor a programação das três edições da Mostra Sesc de Culturas já está disponível nos sites do Sesc Ceará. Nesse ano, foram selecionados 144 trabalhos nas áreas das artes cênicas (teatro, circo, dança), audiovisual, artes visuais, literatura e música.

O primeiro encontro acontecerá de 8 a 12 de maio, no Cariri. O segundo será de 23 a 26 de julho, no Sertão Central. Para finalizar, de 24 a 27 de novembro, o evento será realizado, pela primeira vez, em Ibiapaba.

O grupo Carroça de Mamulengos, de Juazeiro do Norte é um dos representantes das Artes Cênicas na Mostra Sesc de Culturas 2020, na região do Cariri

Conforme o edital, os grupos selecionados deverão confirmar sua inscrição pelo email inscricao@mostrasescdeculturas.com.br no período de 17 a 24 de fevereiro de 2020.

O Circo sem teto da lona furada dos bufões, do grupo Dona Zefinha de Itapipoca marcará presença nos encontros da Mostra, em Ibiapaba e no Sertão Central

Serviço:

Resultado do Credenciamento Anual de Artistas – Mostras Sesc de Culturas Disponível no site do Sesc Ceará

Mostra Sesc de Culturas Cariri

Dias: de 8 a 12 de maio

Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central

Dias: de 23 a 26 de julho

Mostra Sesc de Culturas de Ibiapaba

Dias: de 24 a 27 de novembro