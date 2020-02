Mileide Mihaile revela fantasia que usará no desfile do Carnaval do Rio de Janeiro

Mileide Mihaile revelou a fantasia que vai usar para o desfile na Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano. A empresária, que é a musa principal da Acadêmicos da Grande Rio, usa espécie de body com pedrarias no prata.

A Escola, neste ano, coloca na avenida o enredo “Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que debate acerca da tolerância religiosa.

Vestimenta que vai ser usada pela empresária Diego Souza

“Desfilar para mim é um sonho, desde muito novinha. Via mulheres lindas na avenida, como Luma de Oliveira, e sempre imaginei que um dia estaria lá”, diz Mileide.

A vestimenta de Mileide é denominada como "Caminho do Axé", que representa a energia e força do rito praticado pelos candomblés.

Desde que assumiu a posição, em setembro de 2019, a empresária adotou rotina intensa de atividades físicas e também uma dieta alimentar mais regrada. Estou fazendo mais treinos de alta intensidade. Malhando até final de semana. Minha meta é deixar o corpo mais sequinho. Já emagreci 4 quilos, mas quero perder mais um pouco”, detalha.