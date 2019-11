Mc Fly anuncia sete shows no Brasil em 2020; confira datas

Meses após anunciar fim do hiato, a banda Mc Fly divulgou hoje (5) que virá ao Brasil em 2020 para uma turnê que passará por sete cidades entre os dias 19 e 29 de março. Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre são as cidades confirmadas na agenda.

A pré-venda de ingressos já se iniciou hoje (5), às 10h. Em Porto Alegre, não haverá pré-venda, por isso o público poderá comprar as entradas a partir desta quarta-feira (6). Nas outras cidades, a venda geral dos bilhetes começa na próxima sexta (8), ao meio dia.

A turnê acontece simultanemante ao lançamento do disco "The Lost Songs", um álbum de músicas inéditas que vem sendo disponibilizadas em platafornas streaming e com vídeos no YouTube.

O grupo inglês, formado por Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter e Harry Judd, estava em pausa na carreira desde 2016, quando retomaram as atividades em setembro de 2019. O último disco da banda com faixas inéditas foi "Above the Noise" de 2010.

O primeiro show do grupo desde 2016 acontece em Londres, na 02 Arena, no dia 20 de novembro.

Confira as datas e os locais das apresentações de McFly no Brasil em 2020:

19 de março: Uberlândia - Arena Sabiazinho

21 de março: Belo Horizonte - Km de Vantagens Hall

22 de março: Rio de Janeiro - Km de Vantagens Hall

24 de março: Ribeirão Preto - Arena Eurobike

26 de março: São Paulo - Unimed Hall

27 de março: Curitiba - Live Curitiba

29 de março: Porto Alegre - Pepsi on Stage