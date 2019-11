Marina Ruy Barbosa critica pessoas que fazem selfies em velório de Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para criticar as pessoas que estão fazendo selfies no velório de Gugu Liberato, que acontece na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). "Velório não é lugar para tirar foto/selfie", disse Marina, em seu perfil no Twitter. "Uma coisa que não entendo e acho mórbido: Por qual motivo uma pessoa que morreu, ganha milhares de seguidores nas redes sociais? Qual o intuito de seguir alguém depois da morte anunciada?!", desabafou a atriz.



Marina Ruy Barbosa disse ainda ter ficado chocada como algumas formas de uso da internet. "Eu fico pensando quando alguém morre... E vejo tantas homenagens... Será que essa pessoa sabia que era tão amada? Que tinha tanta gente que se importava com ela? Será que ainda em vida, essas pessoas mostravam seu carinho pra ela?", reflete a atriz.







"Sei lá, só um desabafo e reflexão mesmo. Vamos aproveitar a vida para homenagear, amar, prestigiar, seguir, dar like, ligar, mandar mensagens, apoiar... É tão bom e necessário receber carinho", disse Marina, que lembrou ainda da morte de sua amiga, Maysa Marques Mussi, que estava no avião bimotor, que caiu no município de Marau, na Bahia, com piloto da Stock Car, Tuka Rocha, entre outras pessoas. "Mas e minha amiga que não era famosa, e ganhou mais de 20 mil seguidores?! Que sentido faz?", questiona a atriz, em resposta a internauta.