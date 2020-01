Mari Gonzalez vence 1ª prova do anjo e está imune ao paredão

Mari Gonzalez venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 20, que aconteceu na tarde deste sábado (25). Em uma espécie de tabuleiro de compras, os brothers foram se enfrentando, tendo como saldo R$ 10 mil.

Pelas regras, venceria a prova aquele que primeiro chegasse ao fim do tabuleiro. No entanto, cada casa tinha uma surpresa, e o jogador precisava escolher um card para concluir a operação.

Como "Anja" da semana, Mari está imune ao paredão. Ela também escolheu Chumbo e Hadson para receberem o castigo do monstro. Cada um perdeu 300 estalecas e terá que ficar com um abacaxi na mão o tempo todo.

Mari Gonzalez é influenciadora digital, musa fitness, ex-panicat e integra a equipe Camarote. Nascida em Salvador, na Bahia, hoje mora em São Paulo com o namorado, Jonas, que participou da 12ª edição do BBB.

"Meu principal apoio teria que ser do J e ele me surpreendeu muito porque, desde que surgiu o convite, me apoiou e não hesitou", disse.

Nas redes sociais, ela e o namorado compartilham o estilo de vida saudável, mas só agora, no reality, Gonzalez acredita que será possível mostrar quem realmente é. "Quero mostrar minhas qualidades e defeitos. Nas redes sociais, tento, ao máximo, mostrar quem sou. Mostro momentos felizes e não tão felizes, mas lá tem um filtro, você não mostra o extremo."