Malga di Paula divulga carta aberta a Bruno Mazzeo e questiona prestação de contas da herança

Malga Di Paula, viúva do comediante cearense Chico Anysio (1931-2012), tornou pública nesta segunda (23), uma carta aberta a Bruno Mazzeo, filho do artista. Ela se queixou de ter que recorrer à imprensa, já que Mazzeo teria vetado contato com ela via Whatsapp, email e telefone. Os dois resolvem um imbróglio sobre a herança de Chico. As informações são do jornalista Léo Dias, colunista do portal UOL.

A viúva acusa Mazzeo e os demais filhos de Chico Anysio de não prestar contas, até hoje, dos objetos e de parte do patrimônio intelectual do pai, falecido há 8 anos. Segundo Malga, isso impede que Lug de Paula, herdeiro do comediante, mas que ficou fora do testamento, faça parte da divisão dos bens.

"Eu passei a defender que o material entregue a vocês deverá ser apresentado para a redistribuição, contemplando assim o seu irmão mais velho. Esta é uma questão moral", diz Malga, a respeito da exclusão de Lug, conhecido no Brasil pelo papel do "Seu Boneco" da Escolinha do Professor Raimundo.

Dívidas

Além disso, ela defende que as dívidas do apartamento onde viveu com Chico Anysio até o fim da vida do artista, no Rio de Janeiro, foram feitas quando Bruno Mazzeo assumiu a herança como inventariante. "Não havia dívida alguma enquanto esteve sob minha gestão", alegou.

Malga ainda questiona Mazzeo sobre ela ter sido retirada da condição de inventariante, enquanto sofria de depressão. "Sobre o comportamento desidioso (preguiçoso) que vocês e seus representantes insistem em repetir, não me abala, estou habituada a comentários preconceituosos, já que é muito comum a descriminação aos portadores de transtorno depressivo maior (depressão), doença que seu pai também era portador", detalhou Malga.