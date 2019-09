Lupita Nyong'o será protagonista de série baseada em livro de Chimamanda Ngozi Adichie

A atriz Lupita Nyong'o, que integrou o elenco de Pantera Negra, vai estrelar a série "Americanah!" da HBO Max, baseada no livro da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, de acordo com informações do Deadline. A minissérie ainda não tem data de estreia e terá 10 episódios.

Além de Lupita, a colega em Pantera Negra Danai Gurira será a roteirista e produtora executiva do seriado. "'Americanah’ tem sido um projeto de paixão para mim desde que li o romance em 2013. É um conto que é ao mesmo tempo oportuno e atemporal. Estou emocionada que Danai traga ao projeto sua inteligência e compreensão das histórias e do mundo da obra", declarou Lupita.

"Com talentos excepcionais como Lupita e Danai na frente e atrás da câmera, esta série proporcionará aos espectadores uma experiência única, sincera e inesquecível", afirmou a chefe de conteúdo original do canal Sarah Aubrey.

A obra retrata a história da nigeriana Ifemelu que se apaixona por um colega de classe. Decididos a sair do país, o casal segue caminhos distintos e se encontrarão tempos depois, onde passam por dificuldades como o racismo estrutural.