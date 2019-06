Luana Piovani troca declarações de amor com ator português

Depois de anunciar oficialmente a separação de Pedro Scooby, 30, em março, a atriz e apresentadora Luana Piovani, 42, publicou fotos no Instagram com o ator português Igor Marchesi.

Em uma das fotos publicadas, Igor aparece abraçado aos filhos de Luana com Scooby.

Na legenda, ela deixa em dúvida o romance com uma hashtag "amigo é coisa pra se guardar", mas que vem com a mensagem:

"Assim vamos nos encontrando, formando nossa patota, se ajudando, fortalecendo, se divertindo sempre e aprendendo um com o outro. Somos os de escolha clara e luta diária".

Luana disse que foi durante uma entrevista que deu a Igor que se apaixonou por Portugal. "Agora, já aqui e tendo você junto a nossa família, penso que realmente Deus vai nos cercando direitinho. Só falta nossa peça de teatro ou novela juntos".

Igor aparece abraçado aos filhos de Luana com Scooby

O colunista Léo Dias publicou uma nota afirmando que a atriz já estava tendo um caso com Marchesi antes de se separar de Scooby, mas a atriz negou o fato.

No início deste mês, Scooby, ex-de Piovani, confirmou o namoro com Anitta, 26. Os dois trocaram declarações de amor e fotos em uma viagem a Bali.

Após o anúncio, Piovani contou que o seu filho mais velho, Dom, 6, ficou triste e se preocupou com ela ao descobrir que o pai está namorando outra mulher. "Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo", escreveu no Stories do Instagram.

Na sequência, a atriz afirmou que tranquilizou o filho. "Depois de engolir o fel que encheu minha boca, eu fortaleci e disse que o amor não morreu. Somos uma família. Seremos sempre. Namorada, virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa", conclui.