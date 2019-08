Lília Cabral confirma participação no Cine Ceará e fala sobre novo filme

Presente na festa de inauguração dos novos estúdios globo, a atriz Lília Cabral confirmou a vinda às terras cearenses para participar do 29º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Por aqui, ela chega para divulgar o longa “Maria do Caritó”, estrelado por ela e dirigido por João Paulo Jabur.

"Eu vou receber uma homenagem no Cine Ceará e estou muito animada com isso. Vou começar a divulgar que dia 31 vamos fazer a nossa primeira exibição e estou muito curiosa para saber como será, afinal de contas, estamos falando de cultura popular e a Maria do Caritó tem uma brasilidade incrível", disse à atriz em entrevista ao Verso, durante o evento da emissora.

Segundo a artista, é necessário entender os diferentes contornos das regiões do país para produzir. "Não dá para pensar cinema se você não pensa no norte e no nordeste. Você tem que pensar no Brasil como um todo", afirmou.

Família

Durante a festa dos novos estúdios, Lília também falou sobre o momento da filha Giulia Figueredo, atuando na nova temporada de Malhação.

"Eu fico muito feliz porque sinto que ela está realizada, de ver o quanto ela gosta e abraça essa profissão. É um prazer muito grande e eu procuro contribuir. Agora ela está seguindo um caminho com as próprias pernas", comentou. Ao lado dela, a jovem se mostrou animada com a carreira.

"Tem sido incrível, principalmente um momento que eu posso compartilhar com ela", acrescentou.