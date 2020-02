Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé trazem projeto inédito a Fortaleza

Os apaixonados por axé já podem preparar o rebolado para dançarem muito em Fortaleza. O projeto “Encontro” acontece pela primeira vez no Estado no dia 16 de maio, no Marina Park. Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé irão animar o público com sucessos da carreira de cada um deles. A informação foi revelada ao Sistema Verdes Mares por Eugênio Parente, diretor D&E Entretenimento — empresa responsável pela festa.

O projeto teve início em março de 2019, quando os cantores Léo Santana, Xanddy, líder do Harmonia do Samba, e Tony Salles, vocalista da banda Parangolé, decidiram se unir para representar e fortalecer o movimento do axé com o pagode baiano.



Recentemente, durante uma coletiva antes da apresentação no Festival Virada Salvador, o cantor Xanddy destacou que o projeto “O Encontro” será um dos focos do grupo musical em 2020, e que outros shows já estão agendados para o ano, por diversas capitais brasileiras.