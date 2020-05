Klara Castanho pede que pessoas parem de compará-la com Mel Maia e Maisa

Muitas pessoas criaram algum tipo de rivalidade entre as atrizes Klara Castanho e Mel Maia e também das duas com Maisa. Porém, segundo Klara, as três têm diferenças, mas são amigas.

Em entrevista por meio de live ao canal do Litoral FM, ela comentou sobre o tema. "A gente é muito próxima. Nós conseguimos entender nossas diferenças e qualidades. As pessoas gostam de uma treta, com certeza", disse.

Na sequência, pediu que parassem de fazer comparações e de criar possíveis brigas entre elas, algo que nunca existiu. Sobretudo entre o público feminino. "Não tentem criar uma rivalidade. Galera cria disputa entre mulheres e não é legal."

Os rumores e as comparações entre as três se devem primeiro pelo fato de ambas terem idades próximas. Enquanto Klara tem 19 anos, Maisa tem 18, e Mel, 16.

Elas também fizeram juntas o filme "Tudo por um Pop Star" (2018). O longa foi baseado no livro de mesmo nome da autora Thalita Rebouças, que também já teve "Fala Sério Mãe", entre outros livros, adaptados para o cinema.

Na história, as melhores amigas e fãs da banda americana Slava Body Disco Disco Boys ficam desesperadas quando descobrem que os músicos farão um show no Rio de Janeiro. Vivendo no interior, elas armam muita confusão para conseguir convencer os pais de que não podem perder o show mais importante da vida delas.