Jericoacoara recebe X Festival Choro Jazz com orquestra de crianças e jovens

A praça central de Jericoacoara recebeu, nesta terça-feira (3), a abertura da 10ª edição do Festival Choro Jazz. O evento reuniu mais de 50 jovens músicos de Jijoca de Jericoacoara e localidades vizinhas ao som das obras de Pixinguinha e se estende gratuitamente até o domingo (8).

O festival conta ainda com vários nomes da música instrumental brasileira, como Arismar do Espírito Santo, Filó Machado, Sebastião Tapajós e o Trio Corrente.

Sob regência dos maestros W. Coala e Lucas Vasconcelos, temas de Pixinguinha, como "Naquele tempo", "Lamento" e "Carinhoso", deram tom à apresentação de dezenas de crianças e adolescentes formadas no projeto de educação musical mantido pelo festival.

A resistência da cultura, da educação musical e da arte na continuidade do festival foram pautas abordadas por Antônio Ivan Capucho, diretor do Festival Choro Jazz, na abertura. A celebração contou também com shows do violonista Sebastião Tapajós e do grupo paulistano Trio Corrente.

Programação completa:

Quarta-feira (4)

21h - Cristovão Bastos Quarteto

22h30 - Jota P & Carol Panezi Quinteto

Quinta-feira (5)

21h - Jaques Morelenbaum CELOSAM3BTRIO

22h30 - Conjunto Época de Ouro

Sexta-feira (6)

21h - Toninho Horta Quarteto, com participação de Pedro Martins

22h30 - Samba de Fato, com participação de Sérgio Santos, Julião Rabello e Ana Rabello

Sábado (7)

21h - Renato Braz e Zé Renato

22h30 - Filó Machado Sexteto

Domingo (8)

21h - Arismar do Espírito Santo e Orquestra das Areias

22h30 - Forró do Zé Pitoco, com participação de Luciana Alves

Serviço

X Festival Choro Jazz

De 3 a 8 de dezembro, em Jericoacoara

Gratuito

Informações: www.chorojazz.com