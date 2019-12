Irmãos do Crato são personagens do quadro “Mandando Bem” do Caldeirão do Huck

Dois irmãos do município do Crato, na região do Cariri, foram os personagens do quadro “Mandando Bem”, do programa Caldeirão do Huck, exibido neste sábado (7). Tendo a fé em Padre Cícero como pano de fundo, o programa também mostrou tradições da cidade e os moradores do local.

Os cearenses Daniel e Emanuel Saraiva receberam o apresentador Luciano Huck e contaram sobre sua história de luta em busca de um sonho. O objetivo da dupla era conseguir apoio no empreendimento de fabricação de sandálias e sapatos artesanais de couro.

Um dos convidados trazidos ao Ceará por Luciano Huck para acompanhar o negócio dos irmãos foi o empresário Roger Savage, referência no ramo de calçados. Roger analisou como o negócio estava sendo gerido e foi escolhido para ser tutor dos cearenses na banca de investimentos do "Mandando Bem".

Para conseguir convencer a banca a investir no negócio, Daniel e Emanuel desenvolveram uma nova coleção de calçados e mudaram o nome da marca - de “D&E Calçados” para “Caruá”, em referência a uma planta do Nordeste.

Em um desfile apresentado para Alfredo Soares, Juliana Santos e o empresário Alexandre Birman, os irmãos tiveram que apresentar o produto e a história de como o negócio começou.

Após terem a empresa escolhido, Daniel e Emanuel foram recebidos por Luciano Huck no palco e ganharam maquinário, insumos para a loja, notebooks, couro de cores diversas, entre outros produtos. Além disso, foi montado um site para a “Caruá” e o Instagram do negócio.