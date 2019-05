Humorista Gil Soares faz shows gratuitos no interior do Estado

A partir dessa quinta-feira (16), diferentes cidades cearenses recebem um show de humor para todas as idades, planejado para arrancar risadas dos mais diversos públicos.

No espetáculo “As Caras do Cabra”, Gil Soares satiriza algumas situações do cotidiano, e apresenta personagens ao público. As transformações que geram a transição de uma persona para outra são feitas sobre o palco, possibilitando uma interação mais direta com a plateia. O projeto do humorista está sendo viabilizado pelo XI Edital de Incentivo às Artes, do Governo do Estado, e, por isso, chega aos espectadores de forma completamente gratuita.



Itinerante, o show passará por quatro cidades cearenses da região serrana: Viçosa do Ceará (16 de maio), Meruoca (17, 18 e 19 de maio), Baturité (31 de maio) e Pacoti (1 e 2 de junho). Fortaleza também já recebeu apresentações gratuitas do espetáculo “As Caras do Cabra”. Ao todo, estima-se que um público de 4 mil pessoas seja alcançado.



Diálogo democrático

A ideia de Gil Soares é se distanciar de clichês humorísticos que causem constrangimento e discriminação. Com um espetáculo cheio de nuances, pretende dialogar com todos, das crianças ao público idoso: “é um espetáculo com termos, expressões populares e piadas que não são apelativas, é pra família toda”.



Outro ponto que merece destaque na produção é a tradução de tudo que estiver sendo dito no palco para a Língua Brasileira de Sinais. “Eu ainda não vi nenhum show de humor com intérprete, como vamos fazer nesse nosso”, comenta o humorista.



Sobre o desenrolar da apresentação, explica: “eu começo o show de cara limpa e transito entre personagens. O caboré vai estar lá e o mestre Clarimundo, que é um místico charlatão, estará lá também. Vamos acompanhar a tendência do humor de cara limpa, ‘standup’, e unir isso às personagens”.





Serviço Show de Humor “As Caras do Cabra”



VIÇOSA

- 16 de maio – Teatro Municipal de Viçosa – às 17h30

- 16 de maio – na Praça de Eventos da Igreja do Céu – às 20h30



MERUOCA

- 17 de maio - Clube do Distrito de Anil – às 19h30

- 18 de maio - Auditório do Centro de Feiras e Eventos - às 20h30

- 19 de maio - Casa da Juventude do Distrito de São Francisco – às 19h30



BATURITÉ

- 31 de Maio – Local: IFCE Baturité - Av. Ouvidor Vitóriano Soares Barbosa, 160 – às 15h30

- 31 de Maio – Local: Balneário Itamaracá Clube de Baturité - Rua Del. de Pol, R. Srg. Sebastião, 400 – às 19h30



PACOTI

- 01 de Junho – Pátio Público Restaurante do Mineiro – às 21h

- 02 de Junho – Praça da Feira Livre de Pacoti – às 9h



Entrada gratuita