Filho do cantor Leonardo faz comentário gordofóbico nas redes sociais, é criticado e pede desculpas

João Guilherme utilizou as redes socias, na última sexta-feira (27), para um comentário maldoso. O ator, que é filho caçula do cantor Leonardo, aparece em um stories debochando da aparência física de uma mulher que está dentro de uma piscina.

Ele se aproxima do local e, ao filmar a pessoa, diz: "Olha que bonitinho aqui...tem um monte de peixe. Tem peixe-boi...", apontando para a mulher dentro da piscina. A gravação para abruptamente.

Os internautas logo criticaram a postura gordofóbica do ator. "Noção passou longe do João Guilherme, referindo uma mulher gordinha a um peixe-boi", escreveu uma seguidora. "João Guilherme se demonstrou totalmente sem noção e gordofóbico em um de seus últimos stories", comentou outra pessoa.

Diante da repercussão negativa da publicação, João Guilherme decidiu pedir desculpas pelo Twitter. "Ae, venho aqui pedir desculpas sinceras pelo o que disse. Falei besteira e não sou a favor de brincadeiras e colocações como essa, mesmo. Não fico feliz com a repercussão disso e quem me acompanha sabe que não tenho maldade na fala e nem no pensar, minhas sinceras desculpas. Sei que muitos temos problemas com corpo e isso não é coisa pra se brincar. Minha família me educou bem sim, maldade não é da minha índole. A noção passou longe. E sou moleque", escreveu.

João Guilherme teme que o pedido de desculpas dele, feito pela internet, não o ajude nessa situação: "Sei que pela internet não é fácil de se sensibilizar com um pedido de desculpas. Um pedido online fica superficial, mas é o que está no meu alcance".

O ator também justificou a atitude com a idade dele. "Sou novo, tô aprendendo a lidar com erros e com outros. Parte do aprendizado é pedir desculpas e não cometer o mesmo erro duas vezes. Como uma pessoa do bem, vocês não verão mais maldade na minha fala", concluiu.