Escritores cearenses lançam, nesta terça-feira (21), livro virtual por meio de lives no instagram

Separados fisicamente por construções de concreto, mas intensamente ligados por palavras e afetos. Assim, em meio a um difícil período de pandemia, escritores cearenses renovam os votos de união e talentos e lançam, nesta terça-feira (21), por meio de live no instagram, o livro virtual "Eu desvalorizei as paredes".

O e-book está disponível para download gratuito neste link. Sem fins lucrativos, a proposta é que a obra estenda o raio de alcance das criações a todo o público que deseja conferir os textos nela reunidos, de poemas e prosa poética.

À sua maneira, cada autora e autor se põe diante de uma importante inquietação: no posto de artesãos da palavra, como eles podem intervir nesse momento de isolamento e crise?

Quem responde é Mailson Furtado, Bruno Paulino, Rosa Morena, Vitória Andrade, Léo Prudêncio, o Poeta de Meia-tigela (Alves de Aquino), Carlos Nóbrega, Yasmin Maia, Dauana Vale, Alan Mendonça, Renato Pessoa e Dércio Braúna.

A escritora Dauana Vale, além de ter texto na obra, conversará com o público na live desta terça-feira (21) Foto: Douglas Chaves

Renato e Dércio, inclusive, são os organizadores do livro. A live no instagram para o lançamento ocorre a partir das 16h, a partir de um diálogo entre Renato Pessoa e Dauana Vale.

No decorrer da semana, os outros autores também farão transmissões ao vivo para conversar sobre a obra e outro temas, a exemplo de processos de escrita, produção literária e dicas de leituras.

Proximidade

Conforme o material de divulgação, "Eu desvalorizei as paredes" se propõe a abrir um canal de comunicação com o público leitor, convocando-o para perto dos escritores e escritoras do exemplar.

Renato Pessoa é um dos organizadores da obra, dividindo o posto com Dércio Braúna

Trata-se, assim, de um livro cujos textos evocam a ruptura dos emparedamentos que nos limitam, abrindo espaço para acaloradas conversas. Forma bela e urgente de dar às mãos e povoar, com textos literários, o deserto que se impôs entre todos.

Veja o cronograma de transmissões ao vivo que acontecerão nesta semana:

Dia 21/04, às 16h – Renato Pessoa e Dauana Vale

Dia 22/04, às 16h – Bruno Paulino e Vitória Andrade

Dia 23/04, às 16h – Alan Mendonça e Yasmin Maia

Dia 24/04, às 16h – Dércio Braúna e Rosa Morena

Dia 25/04, às16h – Mailson Furtado e Léo Prudêncio