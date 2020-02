"Ela acabou com a minha vida quando entrou no BBB", brinca Bruna Marquezine sobre Manu Gavassi

Bruna Marquezine tem acompanhado o BBB20 assiduamente desde sua estreia e virou referência ao comentar o reality nas suas redes sociais. Com Manu Gavassi confinada na casa, a atriz manifesta constante apoio à amiga. Em entrevista à Revista Quem, Bruna revelou que o programa mudou sua rotina e alimentação.

"Ela acabou com a minha vida quando entrou no 'BBB'. Fui obrigada a assinar o pay per view e agora não faço mais nada. Nem refeições direito eu faço. Procuro fazer refeições para as quais não preciso usar talheres para ficar focada na TV. Escolho coisas práticas como pipoca, chocolate. Já não saía de casa, agora quero menos ainda", afirma.

O perfil do Instagram de Bruna se tornou uma atração. Ela posta stories reagindo e comentando sobre o programa e os brothers. Além de torcer por Manu, ela se posiciona contra o machismo dos homens dentro do reality.

A atriz também elogia a performance da amiga no jogo: "Ela está me enchendo de orgulho lá dentro. Estou feliz que as pessoas estão conseguindo ver um lado dela que só quem é muito próximo conseguia ver"

Manu e Bruna são amigas desde que atuaram juntas na novela "Em Família", de Manoel Carlos, em 2014. Marquezine interpretou Helena na primeira fase, e depois viveu a filha da protagonista, Luiza. Já Gavassi interpretou a cantora Paulinha.